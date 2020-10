El Trabajo

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, quedó atravesado por una vieja escena de la película Rocky, donde al protagonista su jefe le dice: “Mañana no vengas”. En Estados Unidos no hay ninguna limitación al despido ni costos indemnizatorios.

Solo en esta última semana se anunciaron centenas de miles de despidos entre las más poderosas empresas del mundo: Disney, que el año pasado compró a Fox y es la mayor compañía de entretenimiento global, acaba de anunciar el despido de 28 mil empleados por el Covid-19, en su mayoría trabajadores de los parques temáticos que están cerrados. Lo mismo Shell: anunció el despido de 9 mil empleados por la caída del precio y el consumo de petróleo; por idéntica razón Exxon anunció que reduce el 10% de su personal; al igual que la mayor refinería de EE.UU., Marathon Petroleum; y la mayor empresa de fracking del mundo, presente en Argentina en Vaca Muerta, Halliburton, anunció que despedirá un nivel entero de sus empleados. También la mayor fabricante de neumáticos del mundo, AG Continental, anunció esta semana el despido de 30 mil empleados. Y la tecnológica Accenture, 10 mil. Hasta los bancos Goldman Sachs y J.P. Morgan anunciaron reducciones de personal, al igual que la aseguradora Allstate.

“Al hablar de desempleo hay que comprender que la pandemia dura más de lo que pensábamos.” (Héctor Daer)

La lista sería interminable: Uber ya había despedido 3.500 choferes y solo American Airlines y United llevan despedidos 50 mil empleados mientras la fabricante de aviones Boeing despidió 7 mil empleados. Hasta la más exitosa compañía de tabaco del mundo, Juul, líder mundial de los cigarrillos electrónicos, a pesar de que la gente fuma más en pandemia, anunció el despido de la mitad de todo su personal.

“Mañana no vengas” es lo que desvela al secretario general de la CGT y por eso está dispuesto a todos los acuerdos que sean necesarios con las organizaciones patronales durante la crisis –como lo demostró con la Unión Industrial aceptando al comienzo de la pandemia la suspensión del personal con una reducción del 25% del sueldo– a cambio de que ninguna empresa pueda decirle a un trabajador “mañana no vengas”.

Pero Héctor Daer representa solo a los asalariados en blanco que son un tercio del total de trabajadores, hay otro tanto que están en negro más otro tanto que son trabajadores de la economía popular. Héctor Daer defiende con uñas y dientes la mantención del trabajo de esos tres millones y medio de trabajadores en blanco que siguen siendo la misma cantidad que en la década del 70 mientras la población argentina se duplicó en este medio siglo demostrando eficacia para contener despidos pero no para generar nuevos empleos en blanco.

Paralelamente, el representante de la organización que agrupa la mayor cantidad de trabajadores de la economía popular, Movimiento Evita, Emilio Pérsico, dijo: “Mi terror es que la situación sea tan difícil que no podamos resolverla. A Alberto le tocó el peor momento de la Argentina, no me cabe la menor duda. Esta situación es mucho peor que la de Néstor. Es muchísimo peor. La clase dirigente no se da cuenta. Bailamos en el Titanic. Todos. También me pasa a mí. Adelante está el iceberg y ya chocamos. La orquesta dejó de tocar porque chocamos y seguimos bailando”.

Emilio Pérsico y Héctor Daer comparten los reportajes largos de esta edición. También comparten ser integrantes de la coalición de gobierno y, dentro de ella, ser albertistas, y ambos, haber apoyado a Randazzo en competencia con Cristina Kirchner en 2017. No es casual que Alberto Fernández los quiera cerca: la pandemia del desempleo es aún más letal que la del coronavirus.

La pandemia no solo se muestra en el drama del desempleo, sino también en los empleados: Amazon anunció que hasta el 19 de septiembre 20 mil de sus empleados dieron positivo en los test de coronavirus. Explican que es solo el 1,44% del total de su 1.372.000 empleados pero para dimensionarlo en la Argentina con 45 millones de habitantes el 1,44% sería equivalente a que 648 mil personas hubieran dado positivo en test de Covid-19: en la Argentina se llevan hechos test de coronavirus a una población cercana al total de empleados de Amazon.

La relación de los Estados Unidos con la muerte es especial, en el pasado con soldados que morían en guerras como la de Vietnam, hoy con los cuerpos sacrificados para que la producción no se detenga (Amazon aumentó exponencialmente el trabajo durante la pandemia) o con el “mañana no vengas”.

“Ya chocamos con el iceberg, la orquesta dejó de tocar porque chocamos pero seguimos bailando.” (Emilio Pérsico)

Argentina tiene la cultura europea del trabajo pero sin la acumulación de riqueza de Italia y España, que sin el apoyo financiero de la Unión Europea estarían colapsando. Aun así el desempleo en España superó el 15% y más de 40% en los jóvenes. España junto con Italia perdieron medio millón de empleos cada uno en este semestre.

Con la doble indemnización, que Héctor Daer propone extender hasta que se supere la crisis, el desempleo de los asalariados en blanco pasó de 10 a 13% en solo el último trimestre. Igualmente el líder de la CGT se opone a la propuesta laboral de Roberto Lavagna con la creación de un sistema indemnizatorio diferente para los empleos nuevos porque "los empleos nuevos algún día serán viejos".

Daer y Pérsico coinciden en que el trabajo no satisface solo necesidades económicas, sino que es el gran ordenador de la vida. Más necesario aún en una Argentina desordenada.