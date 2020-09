Venimos de semanas sin respiro: toma de tierras, vaticinio de golpe de Estado, rebelión policial, disparada del dólar, rumores de corralito y cambios en la conducción económica, mayor tasa de desempleo en 15 años. La crisis preexistente sumada a la que agrega la pandemia facilita el pensamiento paranoico: estamos en un presente negro frente a un futuro totalmente desconocido.

Y para poder pensar mejor también es necesario tomar distancia y pensar desde afuera. Asistir a dos conferencias TED internacionales disponibles en YouTube es una forma de hacerlo:

Más aún leer los dos libros editados –también en español– de sus autores Moisés Naim (El fin del poder) y Jaron Laier (Diez razones para borrar tus cuentas de las redes sociales ahora). Y el reportaje largo que PERFIL les dedica a ambos en esta edición (páginas 32 y 38).

Moisés Naim fue director del Banco Mundial, conductor durante 14 años de Foreing Policy, un académico de fama mundial y prolífico autor. Su libro El fin del poder fue elegido por Mark Zuckerberg para inaugurar el club de lectura de Facebook, previamente había sido elegido como uno de los mejores libros del año por los diarios The Washington Post y Financial Times. Pero lo más interesante de Moisés Naim es que antes de irse a vivir a Washington y con solo 37 años fue ministro de Venezuela antes de la llegada de Chávez. Tuvo a su cargo el Ministerio de Fomento, luego llamado de Industria y Comercio, y actualmente Ministerio del Poder Popular de Planificación.

En nuestra coyuntura, donde sectores de la oposición califican a Argentina como “Little Venezuela”, el reportaje a Moisés Naim se focaliza en los paralelismos y las diferencias entre la decadencia venezolana de los últimos treinta años y la de Argentina de las últimas nueve décadas.

Venezuela y Argentina son consecuencia de sus propios actos pero siempre en función de su capacidad de adaptación a fuerzas muy superiores que modifican al planeta y sus habitantes. La capacidad de destrucción de la economía y de vidas de esta pandemia se la compara con las guerras mundiales que cambiaron a la humanidad para siempre y entre sus múltiples efectos tuvo la creación del nuevo orden internacional con sus instituciones: las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Setenta años después de aquel twist del planeta la fuerza arrasadora del cambio ya no proviene de guerras sino de la innovación tecnológica y su asociada, la globalización. La pandemia vino a reforzar aún más el poder modificatorio que tiene la tecnología sobre todos los campos de la vida humana, la política y la economía.

Jaron Lanier es el más famoso filósofo digital del planeta, fue el creador a fines de los años 80 del término “realidad virtual”, en los 90 intervino en el desarrollo de Internet2, experimentos de telepresencia (¿el Zoom 2.0 del futuro?), investigador del Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad de Columbia, inspirador de la “comunicación postsimbólica” y autor de varios manifiestos críticos sobre la evolución de internet: La información es una experiencia alienada, Contra el rebaño digital (You are not a gadget), ¿Quién controla el futuro? y Diez razones para borrar tus cuentas en redes sociales ahora.

Quienes hayan visto en Netflix la película recientemente estrenada El dilema de las redes sociales encontrará a Jaron Lanier como uno de sus protagonistas. Para Lanier, “los algoritmos empeoran el tribalismo de todos los seres humanos” y sostiene que si no existiera Facebook, ni Trump ni Bolsonaro serían presidentes de Estados Unidos y Brasil, por ejemplo.

La lectura de El fin del poder y Diez razones para borrar tus cuentas en redes sociales ahora sirve para explicar el ascenso y el fracaso de Macri en la política y las dificultades que tiene la Argentina para resolver sus divisiones internas, incluso dentro de cada coalición (Naim: “Muchos tienen el suficiente poder para bloquear, nadie el suficiente poder para hacer que se haga”).

Pero la lectura del reportaje de Jaron Lanier es imprescindible en el mundo actual para comprender no solo cómo internet modifica la política y la economía sino el funcionamiento de las sociedades en todos sus campos y la construcción misma de sentido de la vida. Sin entender cómo funciona internet, lo bueno y lo malo, cualquier agente caminará a ciegas en la dirección que crea haber escogido. “Personas muy inteligentes también pueden caer en el hipnotismo de la propia arrogancia; Facebook es un ejemplo de ello”, sostiene Lanier.