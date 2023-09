Mi mamá me mima

Si no fuera por Ángel Faretta burlándose del adjetivo “visceral” y su relación con las achuras del asado, me tentaría usarlo a propósito de Beau tiene miedo, protagonizada por un Joaquin Phoenix que, según mi parecer, supera por mucho al de The Joker. Dirigida por Ari Aster (Hereditary y Midsommar), es una suerte de comedia negra experimental con toques de terror, medida por varios críticos con algunas de David Lynch, comparación tal vez exagerada, porque el maestro no hace las cosas tan innecesariamente largas, ni cae en trucos, tanto visuales como narrativos, inútilmente efectistas.

Sin embargo, Aster tiene el mérito de ignorar casi todos los lineamientos del cine mainstream con pretensiones de originalidad en el que suele verse a Phoenix, del cual The Joker, con su cuidado por las buenas formas, es una de las expresiones más claras.

El varón roncante

Muy por el contrario, Beau tiene miedo desarrolla, bajo la premisa central de un tipo aterrado por su mamá, ironías sobre la sociedad norteamericana contemporánea ninguneadas en la discusión mediática, de la que ¡otra vez! The Joker fue un favorito.

Aster va por caminos que, incluso los que la juegan de disruptivos, eligen no transitar. Y en el centro del relato, la puesta en escena del daño que una madre puede llegar a infligir a su hijo, leitmotiv más viejo que el mundo, en desuso desde que se opta por señalar los males del patriarcado.

Quizá, ni la llamativa factura técnica ni la penetrante actuación de Phoenix sean las que hacen de Beau tiene miedo una de las producciones de gran presupuesto más atractivas del último tiempo, sino la del gesto (que varios artistas están volviendo a poner en valor) de ir contra los mandatos de su época.