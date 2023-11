Una de tres

Primero hubo que advertir (advertir en dos sentidos: notar y alertar, percibir y avisar) que el candidato en cuestión sostiene ideas muy peligrosas para la población, que en la sofisticación aparente de sus promesas económicas no hay sino inviabilidad o directamente mentiras, que es violento, que es misógino, que hay indicios de que su equilibrio psíquico es extremadamente precario, que teje alianzas no muy subrepticias con lo peor de la casta política, que arrastra consigo defensores impasibles de los crímenes del terrorismo de Estado, que de ninguna manera, en fin, había que votarlo.

Después hubo que discutir o que pelear con aquellos, que pese a todo, lo votarían. Lo votarían porque no consideraban irrealizables sus delirios, porque no lo consideraban violento o misógino, porque no consideraban que fuera a transar con la tan mentada casta. O que lo votarían porque no les parecía grave que fuera violento o misógino, o porque ellos mismos lo son; porque no les parecía grave que consintiera el terrorismo de Estado, o porque ellos mismos lo consienten; porque no les parecía grave que luciera tan desquiciado, o porque incluso les gusta que lo sea; porque no creían en la inviabilidad de sus propuestas, o porque les basta con hacer que todo explote, que salte nomás por los aires, indolentes del después, despreocupados del daño.

Llegamos ahora a un punto distinto, acaso el más bajo, el más penoso, el más viciado. Algunos de los que advirtieron, y no sin alarma, la peligrosidad de sus propuestas, su violencia, su misoginia y su inestabilidad psíquica, y declararon con fervor republicano que no era admisible votarlo, ahora dicen que van a votarlo. ¿No eran acaso así las cosas? Sí, sí, eran así, y son así. ¿Y no era todo eso extremadamente grave? Muy grave, sí, gravísimo, gravísimo. Y entonces, ¿cómo es que van a votarlo? Van a votarlo porque en la vida “hay que jugársela”, porque se disponen a dar “un salto al vacío”, porque un balotaje es igual que un “pasta o pollo”, porque lo contrario es igual que “ir en un auto a cien kilómetros por hora”.

Es el tipo de razones que dan. Pero no lucen en realidad como razones, han de ser alguna otra cosa, algo probablemente tortuoso.