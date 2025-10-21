Semifinal de Copa Argentina: Córdoba espera un movimiento de $7.000 millones por el turismo deportivo

El próximo viernes 24 de octubre a las 22:10, el Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario de la Semifinal de la Copa Argentina entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza. Se anticipa la llegada de más de 40.000 turistas de todo el país, consolidando a la ciudad como un hub deportivo estratégico y generando un movimiento económico estimado en $7.000 millones de pesos.

Así, la capital provincial vuelve a demostrar su capacidad para albergar eventos deportivos masivos de alcance nacional. Según datos actualizados de la Agencia Córdoba Turismo, las reservas en alojamientos ya alcanzan un 88%, con un flujo significativo de visitantes provenientes de Buenos Aires y Mendoza.

La demanda turística impulsará directamente a sectores clave como hotelería, gastronomía, transporte y servicios. La Agencia estima que, si bien una gran parte de los hinchas se quedará en la ciudad, el alto volumen de aquellos que llegan y regresan el mismo día garantiza una fuerte activación económica en todos los rubros asociados.

Darío Capitani: "Fortalecer la marca Córdoba como destino"

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó el valor de este tipo de eventos para la economía local. Enfatizó que la provincia capitaliza su ubicación geográfica y su infraestructura para posicionarse a nivel nacional: “la realización de partidos de esta magnitud consolida a Córdoba como uno de los principales escenarios deportivos del país y motor del turismo nacional. Cada evento de este tipo genera un movimiento económico que beneficia directamente a cientos de prestadores locales y fortalece la marca Córdoba como destino”.

El impacto monetario total proyectado para este evento, de $7.000 millones de pesos, subraya la capacidad del turismo deportivo como dinamizador de la economía provincial.

Distribución de hinchas y venta de entradas

La concentración de visitantes será máxima en la ciudad, centro neurálgico de servicios y alojamiento. Sin embargo, se espera que los turistas también se alojen en lugares como el Valle de Punilla y la región de Calamuchita.

Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial y online, asegurando un marco multitudinario en el Kempes y una participación masiva de hinchas que viajan específicamente para el encuentro.