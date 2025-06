"La injuria duele y no puede repararse": Llaryora exige una disculpa a De Loredo por el video falso con IA

En un encendido discurso durante su visita a Río Cuarto, el gobernador Martín Llaryora exigió públicamente una disculpa del diputado nacional Rodrigo de Loredo por la difusión de un video manipulado con inteligencia artificial que lo involucra. "La injuria duele y no puede repararse", sentenció Llaryora ante referentes locales y medios de comunicación, dejando entrever que no descarta iniciar acciones legales si el material no es retirado.

"Todavía sigo esperando que, por lo menos, me pidan disculpas y retiren el video. Se miente, se hiere, se confunde. Y si bien pueden arrepentirse después, lo dicho, dicho está, y difícilmente pueda repararse", expresó. El gobernador alertó especialmente sobre el impacto de estos contenidos falsos en los jóvenes: "No debe tomarse como una práctica risueña. La mentira y la injuria dañan".

La controversia se da en medio de una intensa agenda institucional en el sur provincial. Desde Río Cuarto, Llaryora encabezó la inauguración del Polo Científico Tecnológico, una obra que busca potenciar el ecosistema de innovación regional. Ubicado en Andrés Dadone 875, el nuevo edificio de 549 m2 —ampliable a 800— reunirá al sector público, universidades y empresas de base tecnológica en un solo espacio. Allí funcionarán el clúster local, una ventanilla única provincial, oficinas municipales y un área institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Además, Llaryora dejó inaugurada la Escuela de Formación Profesional con Orientación en Tecnología Aplicada al Agro, una propuesta educativa que combina formación técnica con innovación. El edificio de 1.620 m2, construido con fondos provinciales, incluye laboratorio, sala de robótica, impresora 3D, kit Arduino y drone Gadnic. "Este no es cualquier proyecto educativo, es una apuesta al futuro. Aquí pueden formarse los próximos unicornios de la Argentina", afirmó.

El gobernador destacó que, pese al contexto económico adverso, su gestión ya ha inaugurado 21 escuelas y ratificó el compromiso de mantener la inversión en infraestructura educativa. "Córdoba no para", repitió como lema en cada uno de los actos.

En contraste con su mensaje institucional, Llaryora cerró su intervención retomando el tono político: "No debería ser necesario que yo denuncie para que retiren un video falso. Basta con un poco de dignidad". Con esa frase, el gobernador pareció advertir que, si no hay retractación, el conflicto con De Loredo podría escalar.