Villa María impulsa su crecimiento con una inversión vial de $75 mil millones

El gobernador Martín Llaryora recorrió este martes el inicio de la duplicación de calzada en la Ruta Nacional N° 158, en el tramo que une la Autopista Ruta Nacional N° 9 con el Bv. Argentino, en Villa María.

Los trabajos forman parte del plan de infraestructura vial que se ejecuta en la región, junto con la Circunvalación Sur-Este y la Ruta Provincial N° 2, con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo del sur cordobés.

Así, durante el recorrido, Llaryora señaló que esta obra “mejorará la seguridad vial de una de las ciudades más importantes de la Argentina”. Y agregó: “quiero agradecer todo el trabajo en conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio, las instituciones y los vecinos, Villa María no para”.

Una obra estratégica para la movilidad y la producción

La intervención comprende 3 kilómetros de duplicación de calzada, con señalización vertical y horizontal, drenajes, terraplén de nivelación, base granular y carpeta asfáltica. Además, se prevé la pavimentación del acceso al Centro de Gestión Ambiental y de la calle General Savio, mejorando la conexión con la Ruta Provincial N° 2.

Las obras viales son concebidas como un pilar de la política económica cordobesa. Más allá del beneficio directo para la movilidad y seguridad de los más de 145.500 habitantes de Villa María y su área metropolitana, el plan se erige como un dique de contención frente a la caída del empleo.

Tres obras que impulsan el crecimiento regional

Con una inversión total de 75 mil millones de pesos, la duplicación de la RN 158 se complementa con otras dos intervenciones de envergadura que la Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante en la zona:

- Ruta Provincial N° 2 : se ejecuta la duplicación de calzada entre la Ruta Nacional Nº 1V09-11 y la Autopista RN Nº 9, en un tramo de 5,34 kilómetros. Allí se desarrolla una nueva rotonda, intersecciones de retorno y trabajos de señalización y pavimentación, generando 60 puestos de trabajo directos.

: se ejecuta la duplicación de calzada entre la Ruta Nacional Nº 1V09-11 y la Autopista RN Nº 9, en un tramo de 5,34 kilómetros. Allí se desarrolla una nueva rotonda, intersecciones de retorno y trabajos de señalización y pavimentación, generando 60 puestos de trabajo directos. - Circunvalación Sur-Este de Villa María y Villa Nueva: alcanza un avance del 91% y completará 7,1 kilómetros, conectando la RP N° 4 con la RN N° 9 (sur). El proyecto contempla dos puentes, un cruce a distinto nivel sobre la RP N° 2, y un puente sobre el río Ctalamochita, además de una rotonda de tres ramas en la intersección con la RN 9. En total, la obra emplea a 70 operarios directos e indirectos.

Impacto social y productivo

El gobernador resaltó el efecto multiplicador de la inversión: "Sostienen puestos de trabajo en un momento donde cae el empleo, tenemos, entre directos e indirectos, casi mil en la región". Este impacto laboral, sumado a la modernización de los corredores logísticos, fortalece la capacidad productiva del sur provincial, vital para el transporte de carga y el desarrollo económico argentino.

La modernización de estos corredores viales es esencial para la logística productiva del sur provincial, garantizando un tránsito más eficiente para el transporte de carga y consolidando a la región como un polo de desarrollo clave en Argentina.