La cuarentena nos pone nostálgicos: la música ochentosa que volvió a ser hit

Los efectos de la cuarentena sobre las personas son diversos y dependen de cada caso. Sin embargo, las encuestas y la información surgida de los consumos digitales muestran que los argentinos tienen ciertos patrones similares que van cambiando a medida que pasan los días. Y uno de ellos se puede observar en la música que se está escuchando durante la pandemia.

El sentimiento que parece predominar en las últimas semanas es el de la nostalgia. Según se informó durante la primera semana de abril se notó un aumentó del 54% en los oyentes de la plataforma Spotify que crean listas con música de los años 50, 60, 70 y 80. Además, dentro de esa información también resalta que una de las artistas que más se escuchan hoy en día es Cyndi Lauper. Solo en los primeros siete días del mes la canción Girls just want have fun se reprodujo más de dos millones de veces.

Sin ir más lejos, hay listas que llevan el nombre “Todo sobre los 80s” que superan las siete millones de reproducciones. De esa manera se demuestra que esa década aún sigue siendo una de las favoritas musicalmente hablando y, durante la cuarentena, es donde los argentinos se refugian para escuchar algunas de sus canciones favoritas.

Otro dato que aparece es que la canción nacional más escuchada de la década del ´80 en Argentina es 11 y 6 de Fito Paez. Otros artistas y bandas que se destacan son Luis Alberto Spinetta, Serú Girán y Divididos. Mientras que internacionales aparecen como favoritos los nombres de Barbra Streisand y Yazz.

Sin embargo no todo es de los ´80 ya que la música de Elvis Presley, The Beach Boys y Billie Holiday también incrementó considerablemente las escuchas llegando a superar, en algunos casos, el 70% de incremento en tan solo una semana. En todos los casos hay un incremento notorio en comparación a canciones más recientes. Es decir que, por lo menos durante la cuarentena, las décadas pasadas son elegidas con mayor proporción que la actual.