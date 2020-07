Coronavirus: "Se levanta la cuarentena porque la gente no cumplía con el aislamiento"

Aunque Argentina superó los 100 muertos en un día por coronavirus, un récord para el país, prácticamente todas las provincias tienen procesos de apertura de la cuarentena, que tienen diferentes grados de actividades permitidas a la población. En el AMBA, la zona más afectada por la enfermedad, se empezó con la flexibilización desde ayer lunes 20 de julio.

El nuevo informe diario del programa de comunicación conjunta establecido entre el prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina, y Editorial Perfil analizó cuál es la situación global de la pandemia en el país.

“Es importante reconocer que aun antes de estos procesos de apertura la población tenía diferentes grados de cumplimiento de los establecido como el aislamiento obligatorio, y en esta etapa se apela a la actitud que cada persona tome con respecto a la pandemia”, se plantea desde el organismo.

Se puede decir que en el país en cuanto a la ocurrencia de casos conviven tres escenarios bien definidos. El de mayor gravedad es el que se encuentra en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que en conjunto informa más de 3.000 contagios diarios, lo que representa el 91% de los ocurridos en el país.

Otro escenario es aquel que se observa en las provincias que tienen focos activos y permanentes como Chaco, Río Negro, Neuquén y Córdoba, con un número de casos diarios que van de 20 a 70 casos por jornada. Por último está el resto del país que raramente superan los 10 contagios diarios, a excepción de Jujuy que los últimos días se activó un foco de transmisión.

“Es importante recalcar que ante lo descripto es de elevada importancia el cumplimiento por parte de cada individuo de la población el uso de mascarillas, distanciamiento físico, el autoaislamiento ante la sospecha de enfermedad y evitar sobre todo las aglomeraciones”, advierte el IIE. La entidad destaca que todos los ciudadanos deberían tener los mismos recaudos independientemente de la zona en la que se encuentren.

El epidemiólogo Roberto Chuit, director ejecutivo del IIE, afirmó que no fue mala decisión empezar una apertura en AMBA pese a estar en el pico de casos: “Se levanta la cuarentena porque -como dijimos en informes anteriores- la gente no cumplía con el aislamiento y no hay peor medida que la que no se cumple. Entonces hay que apelar a la responsabilidad de las personas y esperar que esto realmente no impacte”.

B.D.N.