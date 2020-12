Ginés: “La vacuna sola no soluciona la pandemia en el país”

Con la novedad de la vacuna de Pfizer de inminente aplicación en el Reino Unido, y las declaraciones del presidente Alberto Fernández acerca de las 300 mil personas que, estiman, estarían vacunadas antes de que termine el año, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, agregó que “aún falta para que se termine la pandemia en Argentina”.

En declaraciones a la prensa este jueves, González García detalló que, a pesar de que se espera iniciar la vacunación en la primera quincena del 2021, para que la pandemia termine todavía falta un largo trecho. “No quiero ser aguafiestas, pero la vacuna no soluciona el problema. Sí es fundamental para ir resolviéndolo. Pero mientras tanto -y aún teniendo las inmunizaciones- deberemos seguir manteniendo las medidas de cuidado”, fue la contundente respuesta que dio.

Esta idea está en consonancia con la opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mike Ryan, el principal experto en emergencias de la OMS, explicó que “las vacunas son una parte importante de la batalla contra el Covid, pero no acabarán por sí solas con la pandemia. Hay datos que sugieren que la protección puede no ser de por vida y, por lo tanto, podría haber reinfecciones. Las vacunas no equivalen a ‘cero Covid’”, sostuvo.

Esta extensión de la situación actual ocurrirá aun cuando la vacunación nacional sea ordenada. Simplemente, el desafío de inmunizar a más del 60 % de la población argentina, con dos dosis de vacunas, que deben ser almacenadas a muy bajas temperaturas y luego ser distribuidas en un territorio geográficamente extenso, llevarán a que esas campañas duren varios meses. Eso obligará a que mientras tanto, todos deberemos seguir respetando las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, llevar las actividades posibles al aire libre y respetar los aislamientos preventivos.

Según González García, los primeros efectos de la vacuna serán disminuir las tasas de mortalidad, porque la recibirán los grupos más vulnerables. Pero, al principio, eso no evitará la circulación del virus. “Generar la inmunidad de rebaño necesaria, recién se logrará tras varios meses de vacunar”. Y agregó que le preocupa que la gente piense que, con la llegada vacunal todo quedó atrás. Basta pensar que aún después de inyectada la inmunidad tarda alrededor de un mes en ser efectiva”..

El ministro insistió con ese punto al recordar “esto es una carrera larga. Para poder evaluar en forma apropiada lo que se hizo deberemos hacer un análisis profundo y con honestidad intelectual recién dentro de dos años. Porque esto no terminó, lamentablemente”.

Este enfriamiento de expectativas no fue la única novedad de la semana en materia de vacunas. Desde los principales contendientes en proveer inmunizaciones, surgieron buenas y malas noticias.

Por un lado Pfizer/BioNTech, los fabricantes de la primera vacuna aprobada en un país de occidente, confirmó que este año solo podrá producir el 50% del número de dosis que tenía planificado originalmente. Si bien hasta octubre preveía fabricar 100 millones de dosis, en noviembre advirtió que tal vez debería reducir su estimación. Y esta semana confirmó ese pronóstico y llegará a entregar, durante el 2020, unos 50 millones de dosis. La razón es que los fabricantes no logran hacer escalar, con la calidad adecuada, la cadena de suministros e insumos necesarios para llegar al objetivo.

Mientras tanto, un nuevo estudio publicado en la revista médica New England Journal of Medicine por un equipo que analizó la evolución de las personas que recibieron la vacuna de Moderna encontró indicios biológicos de que la duración de la inmunidad creada por esta vacuna puede ser larga. La doctora Alicia Widge, del Vaccine Research Center, escribió que “tres meses después de haber inoculado a los primeros pacientes, encontramos que la cantidad de anticuerpos neutralizantes presentes en su metabolismo no disminuyeron significativamente en su concentración. Es un indicio de que la eficacia de la protección de esta vacuna puede ser “durable”. Por otra parte Moderna informó que, en el primer trimestre de 2021, estará en condiciones de entregar unos 125 millones de dosis.