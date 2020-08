India fabricará vacunas contra el Covid-19 que van a costar tres dólares

AFP

El consorcio internacional Gavi, dedicado a campañas de vacunación, anunció ayer que colabora con un instituto indio para acelerar la fabricación en 2021 de futuras vacunas del Covid-19 “seguras y eficaces” para los países menos desarrollados.

“Una nueva colaboración histórica entre el Serum Institute of India (SII), el mayor fabricante de vacunas a nivel mundial, el Gavi y la fundación Bill & Melinda Gates permitirá acelerar la fabricación y suministro de hasta 100 millones de dosis de vacunas del Covid-19 para los países con ingresos intermedios”, indicaron desde el Gavi (siglas en inglés de Global Alliance for Vaccines and Immunisation).

Este acuerdo permitirá al instituto SII aumentar su capacidad de producción y fabricar a gran escala las vacunas del nuevo coronavirus, que serán vendidas por un precio máximo de tres dólares la dosis en unos 92 países, precisó el comunicado del consorcio.

Gavi está presente en 73 países y su red de operaciones implica a gobiernos, asociaciones, ONGs, agencias de desarrollo, fundaciones y empresas.

“Demasiadas veces hemos visto a los países más vulnerables quedar al final de la cola cuando se trata de nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos y nuevas vacunas”, dijo el director ejecutivo de Gavi, Seth Berkley.

“Con las vacunas Covid-19 queremos que las cosas sean diferentes. Si solo los países más ricos del mundo están protegidos, entonces el comercio internacional, el comercio y la sociedad en su conjunto continuarán siendo duramente afectados mientras la pandemia continúa en todo el mundo”, advirtió.

Según el acuerdo, SII fabricaría vacunas candidatas del grupo farmacéutico británico AstraZeneca y de la compañía estadounidense de biotecnología Novavax, que estarán disponibles para su adquisición si logran obtener licencias completas.

Se está trabajando en un total de 165 vacunas candidatas en todo el mundo, según una descripción general de la Organización Mundial de la Salud.

De ellos, 139 todavía se encuentran en evaluación preclínica, mientras que los otros 26 ya se encuentran en las diversas fases de prueba en humanos, y seis de los más avanzados han alcanzado la Fase 3 de evaluación clínica.