Se publica una recopilación del arte de Mordillo

por Ruben H. Ríos

Entre las novedades de junio, con el sello Evolution Comics, Panini Comics (España) anuncia el lanzamiento de la publicación del libro recopilatorio El arte de Mordillo, con guión y dibujos del notable humorista gráfico argentino Guillermo Mordillo (Villa Pueyrredón, 4 de agosto de 1932-Palma de Mallorca, 29 de junio de 2019), fallecido solo hace unos días. Mordillo murió la noche del sábado pasado luego de una indisposición mientras cenaba con su familia en un restaurante de Palmanova, un popular centro turístico situado en la costa oeste de Mallorca. En los años 70 se había convertido en el humorista gráfico más publicado del mundo en países como Italia, Alemania, Francia, Portugal, España, Bélgica, China o Estados Unidos, gracias a sus magníficas ilustraciones, siempre mudas y pletóricas de color, en las que suele retratar la estupidez humana, no sin cierta ternura, el amor, el fútbol y golf, y también animales, como sus famosas jirafas.

El arte de Mordillo es una introducción a la obra del humorista argentino, que se caracteriza por no usar la palabra escrita, lo que se considera decisivo para su éxito mundial, y un intenso cromatismo que la singulariza en la ilustración gráfica. Durante un tiempo Mordillo trabajó en el cine de animación y empleó sus técnicas para dotar de dinamismo a sus dibujos y tiras, y transmitir múltiples ideas con pocos elementos. De humor llano pero reflexivo, muchos de sus trabajos hacen de lo humorístico un instrumento para la creación de imágenes lúdicas y conceptos visuales sobre la existencia humana y su lugar en el cosmos. Según la nota de prensa de Panini, “las redondeces y el colorido total de sus figuras, la imaginación de sus historietas y el ritmo cinematográfico de las escenas son las principales cualidades de sus obras, a medio camino entre la tira cómica y el dibujo humorístico”.

Los primeros trabajos profesionales de Mordillo fueron en publicaciones infantiles, como la vieja revista Peter Pan de la editorial Codex, donde ilustró las cubiertas e interiores. Al mismo tiempo entró al taller de dibujos animados de José Burone Bruché. Con poco más de 20 años, viajó a Perú para trabajar en publicidad, y después a Estados Unidos. Luego de colaborar en la producción de cortos animados en los Estudios Paramount, a principios de los 60 se trasladó a Madrid y a París, donde trabajó como ilustrador hasta que, en 1966, comenzó a dedicarse al humor gráfico. Como no dominaba el francés, prefirió hacer humor mudo. Sus colaboraciones en magazines como Paris-Match o Marie Claire, lo consagraron internacionalmente en poco tiempo. Mordillo obtuvo varios galardones, entre ellos el Premio Phoenix de Humor (1973), el Premio Yellow Kid (1974), el Premio Nakanoki (1977) y el Cartoonist of the Year del Montreal International Salon of Cartoons (1977). En 1980 fue nombrado presidente de la Asociación Internacional de Autores de Cómics y Cartoons (AIAC) en Suiza. Durante mucho tiempo empleó la acuarela líquida, pero en los 80 años cambió y reconstruyó algunas de sus imágenes más conocidas en una mezcla de acrílico y pastel.

El arte de Mordillo es un libro de ochenta páginas a color en gran formato cartoné con papel de alto gramaje y cuidadas reproducciones.