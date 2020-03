River no se presenta a jugar

por Redacción Perfil

En un comunicado que publicaron anoche en la página oficial, River anunció que nos e presentará hoy a jugar ante Atlético Tucumán. “La competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial. El hecho de que hoy uno de nuestros jugadores haya mostrado síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19) confirma los riesgos advertidos y nos fuerza a tomar conciencia sobre las consecuencias, más allá de que el diagnóstico no se haya confirmado y de que Thomas Gutiérrez esté evolucionando favorablemente. En vista de esto, River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán. La misma decisión regirá para las Divisiones Inferiores”.

Boca viene de festejar el título en la Superliga tras ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 -0 como local mientras que días después goleó por 3-0 a Independiente Medellín de Colombia por la Copa Libertadores.

En este contexto, el entrenador Miguel Angel Russo iba a apelar a la rotación, pero la postergación del partido ante Libertad de Paraguay por el certamen continental le modificó los planes y por esa razón pondrá a la mayoría de los titulares en Mendoza con excepción de Carlos Tevez.

Independiente, por otra parte, viene de una campaña para el olvido en la reciente Superliga y necesita levantar la puntería en este torneo que arranca. El equipo de Avellaneda goleó como local a Centra Córdoba de Santiago del Estero por 3-0 y el técnico Lucas Pusineri realizaría un solo cambio tomando como referencia al equipo que salió a jugar en la última jornada de la Superliga.

La variante sería en el mediocampo donde Lucas Romero, quien cumplió con una fecha de suspensión, jugará por Diego Mercado.