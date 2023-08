El Bitcoin tuvo una importante caída este jueves. La criptomoneda más utilizada en el mundo perforó los US$ 26.000 y alcanzó su menor valor en dos meses.

La moneda digital llegó a cotizar US$ 25.350, lo cual representa una pérdida diaria del 11%, la mayor en un solo día desde el 9 de noviembre último. Aunque luego se moderó, subió US$ 1.150 y alcanzó los US$ 26.500 con los que cerró la jornada.

Además del Bitcoin, otros criptoactivos como Ethereum, BNB, XRB, Cardano y Solana también registraron caídas en las últimas 24 horas de entre el 8% y el 15%, según informó el portal Coinmarketcap.

Los motivos detrás de la caída del Bitcoin

Estos cambios a la baja se dieron en un marco de temor a que la Reserva Federal de los Estados Unidos instrumente nuevas subas en su tasa de interés.

La entidad monetaria reveló este jueves que, en su última reunión, los funcionarios aún están preocupados por la inflación consistente en tierra norteamericana, lo cual podría llevar a que dispongan de más aumentos en este aspecto.

También acontecieron en medio del pedido de quiebra de Evergrande, el segundo desarrollador inmobiliario más grande de China, que se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 15 de la Ley de Quiebra ante los juzgados de Nueva York.

Esto provocó que los inversores comenzaran a refugiarse en activos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense, lo que hizo que el Bitcoin, entre otras criptomonedas, perdiera valor.

¿Volverá a subir la criptomoneda?

Pese a la caída en la moneda, las proyecciones en el corto y mediano plazo son positivas.

Cabe remarcar, este aspecto, que está previsto, para abril del 2024, un nuevo Halving: un evento programado cada cuatro años que reduce a la mitad la cantidad de nuevos bitcoins que los usuarios reciben por minar y que incrementa su valor.

Las especulaciones hablan de que el BTC podría llegar a cifras estratosféricas previo a esa jornada. De hecho, Adam Back, CEO de Blockstream, cree que "alcanzará los 100 mil dólares". Y pese a los movimientos negativos de estos días, es la volatibilidad, y su alta demanda, la clave que permite no descartar que una suba de ese calibre pueda darse en los próximos meses.

