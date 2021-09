Carlos Achetoni: "La medida de fuerza será después de las PASO"

La restricción a la exportación de carne, decidida por el presidente Alberto Fernández en mayo y prorrogada esta semana, impactó con dureza en los bolsillos de los pequeños y medianos productores. Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, la entidad que los agrupa, afirmó a PERFIL que “son los más afectados”, al tiempo que adelantó que habrá una protesta después de las PASO del próximo domingo.

“Son los que menos espalda tienen. No tienen posibilidades de retener hacienda cuando pierde precio. Por lo general se desprenden no solo de la vaca de refugo, de descarte, sino de toda la hacienda y terminan saliendo del circuito”, explica en un alto de su viaje hacia Mendoza, de donde es originario.

—¿Qué le manifiestan las bases, los federados, sobre estas restricciones?

—Todos dicen que debemos llevar a cabo acciones, protestas muy contundentes, de manera que entiendan y corrijan el rumbo. El productor chico nos pide que vayamos a endurecimiento de medidas y acciones rápidas.

—¿Se viene un paro antes o después de las PASO?

—Se está analizando. La medida de fuerza es inminente, seguramente será después de las PASO. Se está viendo si es un cese de comercialización. Todavía no está claro por cuánto tiempo será. Lo estamos definiendo. Lo que el Gobierno ha logrado es que caiga el precio de la hacienda en pie, pero no el precio de la carne en la góndola.

—¿Cuántos puestos de trabajo y cuántas divisas se perdieron por las restricciones a las exportaciones?

—Puestos de trabajo todavía son muy pocos los que pueden haberse perdido. Se resintió el sueldo de los trabajadores, hubo reacomodamiento horario en algunas plantas que estaban muy abocadas a la exportación. Y lo que se pierde por mes al exportar al 50% es entre 100 y 120 millones de dólares.

—¿Cuándo fue la última vez que tuvo diálogo con alguien del gobierno nacional?

—Hace un par de días estuvimos hablando con Jorge Solmi (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) respecto a la falta de cumplimiento de pago de la compensación de retenciones, que quedó una tanda sin pagar y no tienen dispuesto ninguna partida presupuestaria para eso. Fue la última vez que hablé con algún funcionario. El diálogo siempre lo vamos a tener. Estemos en la situación que estemos, incluso si estamos en una ruta, siempre vamos a estar dispuestos porque sabemos que el diálogo es la única forma de entenderse y salir del conflicto. Pero obviamente que la relación se tensa porque no se interpreta la situación que día a día es explicada. Todo el sector del eslabón cárnico acompaña nuestra postura.

—La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dijo que no hay razón para medidas de protesta de las entidades. ¿Qué le responde usted?

—Que habla desde el desconocimiento o, si conoce, desde la insensibilidad. La verdad que es hablar muy livianamente. La gente está corriendo el riesgo de perder su trabajo, le han disminuido las horas y el sueldo, el productor chico esté perdiendo mucho dinero con la venta de los animales, los frigoríficos que invirtieron están corriendo el riesgo de no tener repago de la inversión, y la carne se mantiene en el mismo precio. En los próximos meses será más complicado porque los frigoríficos siguieron faenando animales que están dentro de los que no se pueden exportar. Lo que sucederá es que van a tener que suspender o despedir gente. Al caer la demanda comprarán el animal más barato, las pérdidas serán importantes y el daño será muy profundo en toda la cadena. Creo que no toman magnitud.

—Eduardo Buzzi, ex titular de la federación que usted preside, declaró que “la Mesa de Enlace es conducida por autoconvocados que militan en Cambiemos”. En las protestas de 2008 hubo unidad en las entidades. ¿Por qué ahora no?

—Hay una unidad absoluta. Él es un ex dirigente que ha cambiado totalmente el discurso. No sé si tendrá alguna situación laboral o algún sueldo, pero es llamativo las coincidencias que tiene con el Gobierno. Esta medida él primero la aceptó en 2006, decía que estaba bien, y luego la tuvo que repudiar porque nos hizo perder 12 millones de cabezas de ganado. Decir hoy que está bien, que es lo correcto, es amnesia o debido a que tiene alguna conveniencia. Le cae bien el Gobierno y acepta todas las medidas que toma. No lo puedo entender. Pero la Mesa de Enlace está muy unida. No respondemos a Cambiemos o a algún grupo de política partidaria. Respondemos a la defensa de los productores, en nuestro caso al pequeño y mediano productor.

—¿Qué le diría al Presidente en defensa de esos productores?

—Que entiendo que esté en una campaña electoral, que quiera contener a la gente, pero está generando muchísimo daño en toda la cadena cárnica. Argentina está para jugar en las ligas mayores, no para este tipo de medidas que van en desmedro de la producción.