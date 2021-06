El BCRA registró en mayo uno de los mayores aumento de reservas líquidas de los últimos diez años

El Banco Central tuvo su segundo mejor mes en aumento de reservas líquidas de los últimos diez años. De acuerdo a los datos oficiales, el ente monetario acumuló en mayo unos US$ 2.090 millones por compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Sólo es superado por noviembre de 2019, cuando alcanzó los US$ 2.202 millones. Las otras ocasiones en las que el BCRA había superado los US$ 2.000 millones en compras mensuales fueron en diciembre de 2011 (US$ 2.493 millones) y junio de 2007 (US$ 2.012 millones).

En lo que va del año, el BCRA acumula compras alrededor de US$ 5.730 millones en el mercado cambiario, su mejor registro desde 2012. Cabe señalar que, como consecuencia del feriado en los Estados Unidos, el lunes se operaron US$ US$ 217,63 millones en el segmento contado.

Las reservas del BCRA superaron la barrera de los US$ 40.000 millones

Por otro parte, se puede observar una recuperación de las reservas internacionales. Finalizaron el mes en US$ 41.874 millones, unos US$ 1.740 millones por arriba del nivel que tenían a principio de mayo. Los factores que llevaron a esta mejora fueron la compra de divisas, así como también la valuación de otros activos que integran las reservas brutas como el oro y el yuan, y que a mediados de mayo se cursaron pagos a organismos internacionales por casi US$ 400 millones.



También , influyó el bajo nivel de operaciones del cupo de US$ 200 de Dólar Ahorro. Según datos del último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de abril, utilizaron apenas 307.000 personas que compraron US$ 42 millones, muy lejos de las casi 4 millones que habían demandado US$ 790 millones en agosto del año pasado.

Pese a las fuertes compras de dólares del BCRA, las reservas siguen estancadas

Sin embargo, resta saber qué pasará con las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI,) a quienes se debe cancelar este año compromisos por US$ 2.421 millones y US$ 4.861 millones, respectivamente, y con los que se está en tratativas para reestructurar los pagos y cancelarlos en un nuevo esquema de vencimientos.



Por ende, el nivel sostenido de liquidación de exportaciones, la administración del comercio exterior para priorizar la compra de insumos y la reestructuración de pagos de deuda en dólares nacional, provincial y de grandes empresas dieron espacio al Banco Central para acumular reservas y quedarse con el excedente del superávit comercial desde diciembre.