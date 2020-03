El gabinete económico busca medidas para frenar la suba de precios

La posibilidad de instrumentar medidas para detener la suba de precios es uno de los principales asuntos que aborda el gabinete económico en la reunión semanal encabezada por el jefe de ministros, Santiago Cafiero. Otra parte sustancial del temario está relacionada con el repaso de indicadores positivos sobre la actividad industrial y el repunte del consumo, tal como lo consigna la agencia Telam.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en enero el 2,3% mensual y se transformó en el más bajo desde julio del año pasado, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una variación mensual nacional de 4,7%, destacándose las subas de los precios de las carnes y sus derivados, las infusiones, los dulces y las golosinas.

La reunión del gabinete económico se realizará 6 días antes de que el Indec presente el IPC del mes de febrero. Al respecto, la estimación de consultoras privadas arrojó una mediana de inflación del 2,5%, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado a fines del pasado mes por el Banco Central y difundido el martes. En el encuentro en Casa Rosada participan los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni. También son de la partida la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la directora de la Administración.

Miguel Ángel Pesce estima que la inflación de febrero será del 2%

Al participar de un almuerzo empresarial organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el jefe de Estado pidió a los empresarios “comprometerse con la Argentina, no sólo con los resultados de sus empresas”. "No es posible que los precios sigan subiendo; eso debe parar porque no tiene lógica y vamos a ser inflexibles", exhortó.

El domingo pasado, durante la apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández se había referido a la marcha de la inflación durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso: "Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios", ya que el país "no resiste más el abuso de quienes 'preservan' su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus 'excesos preventivos'", afirmó.

"Debemos terminar con la Argentina de los 'vivos' que se enriquecen a costa de los pobres 'bobos' que estamos condenados a pagar lo que consumimos", sostuvo Fernández en esa oportunidad.

LR/FeL