Asamblea Legislativa: Alberto prepara su discurso con anuncios y apoyo sindical

El presidente Alberto Fernández se encuentra puliendo los últimos detalles de su discurso que pronunciará el próximo domingo 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, donde enfatizará en la economía y dejará un mensaje de "unidad nacional", mientras que sindicatos y agrupaciones sociales se preparan para marchar al Congreso en señal de apoyo.

A su vez, las autoridades del Congreso se ocupan de los preparativos para la sesión de la Asamblea Legislativa, convocada para las 10:30, Fernández trabaja en su discurso junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Uno de los temas centrales del discurso será la renegociación de la deuda, acompañado por anuncios en materia económica que estarían enfocados en la idea de reactivación a través de un plan de obra pública, algo que le vienen reclamando los gobernadores peronistas.

La oposición, por su parte, espera que haya además precisiones sobre el plan económico general y, particularmente, sobre el Presupuesto 2020 que el mandatario se comprometió a enviar al Congreso entre abril y mayo.

Según dijeron fuentes de la Casa Rosada a NA, el Presidente hará un "análisis del estado en que recibió el país" tras la gestión de Mauricio Macri pero "sin hacer demasiada mención a la herencia", en un intento por darle más volumen al mensaje de "unidad nacional" que expresó el 10 de diciembre pasado y que ratificará en esta oportunidad.

La sucesora de Scioli en Diputados responde a la oposición: "Es opinable, no judicializable"

Si bien en la oposición también había expectativas sobre un mensaje "conciliador", el conflicto en la última sesión de la Cámara de Diputados por la presencia de Daniel Scioli para darle quórum al oficialismo pese a estar designado como embajador en Brasil, dejó el clima caldeado.

La reforma del sistema federal de justicia también tendrá un lugar destacado en el discurso presidencial y se esperan precisiones respecto del proyecto que, según anunció el mandatario este viernes, enviará al Congreso la semana próxima.

Por otro lado, para el domingo se espera una importante movilización a la Plaza del Congreso por parte de sindicatos y agrupaciones sociales y políticas que respaldarán al Presidente en su exposición ante el Congreso.

La CGT y las CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma ya anunciaron que se movilizarán para "acompañar" al jefe de Estado y este viernes el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, destacó la convocatoria.

Navarro, que es además referente del Movimiento Evita, señaló: "No hay que tener temor, en el marco del respeto y la alegría, de movilizar, de expresar nuestras ideas, de llevar nuestra banderas, de decirle a Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández) que un sector popular muy importante los apoya".

En diálogo con Radio 10, afirmó que la convocatoria es para toda la población y agregó: "Quizá algunos no lo votaron, pero sienten la necesidad de expresar el apoyo estando en la Plaza del Congreso porque lo que está en juego no es el destino de un partido, no es el destino del Presidente, sino el destino de todos los argentinos".

J.D. / C. P.