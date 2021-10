En Argentina creció más la pobreza que en Chile y en Uruguay

El actual gobierno asumió en un contexto de profunda crisis económica y social. A los tres meses de iniciada su gestión, en marzo del año pasado, la pandemia lo puso en una encrucijada.

Ante la incertidumbre y la angustia, la decisión del gobierno nacional –con amplio apoyo de diversos sectores– fue inclinarse por el confinamiento estricto y prolongado. Un informe de la consultora IDESA analiza como en la misma coyuntura algunos países vecinos, como Chile y Uruguay, "administraron el encierro focalizándolo en los lugares donde la infección era más intensa".

"En el caso de Uruguay además el aislamiento fue aconsejado, pero no impuesto", reza el documento y aclara que "un año y medio después los resultados son que Argentina acumula 2.500 muertos por millón de habitantes, mientras que Chile 2.000 y Uruguay 1.800".

Lamentablemente, y tal como lo detalla la consultora que dirige el economista Jorge Colina, "desde el punto de vista sanitario, el encierro estricto no evitó tener más muertes".

Una por una, cuáles son las nuevas medidas sanitarias que rigen desde el 1 de octubre

¿Qué pasó desde el punto de vista social?

IDESA analiza los datos del Ministerio de Desarrollo Social de Chile y las oficinas de estadísticas de Uruguay y Argentina entre los que observa que:

En Uruguay la pandemia produjo un aumento de la pobreza del 8% al 12% de la población total.

la pandemia produjo un aumento de la pobreza del al de la población total. En Chile antes de la pandemia la pobreza era también de 8% y subió a 11% .

antes de la pandemia la pobreza era también de y subió a . En Argentina la incidencia de la pobreza era de 35% antes de la pandemia y actualmente llega al 41% de la población.

Los datos muestran que "las condiciones sociales con las que Argentina entró a la pandemia eran mucho más delicadas que la de sus vecinos y que en el contexto de la crisis sanitaria se profundizaron las diferencias".

Si bien por cuestiones metodológicas las cifras no son estrictamente comparables, las diferencias en los niveles y tendencias son muy sugerentes. "Con la pandemia, la pobreza subió entre 3 y 4 puntos porcentuales en Chile y Uruguay y 6 puntos en Argentina. La Argentina no solo tuvo peores resultados en términos de muertes sino también en empobrecimiento", explica el informe.

Algunas lecciones duras

Tal como analiza Idesa, la primera lección es que "fue un error tomar medidas tan estrictas sin sostén científico. El fundamentalismo sanitario no evitó muertes y produjo enormes daños económicos y sociales. Con más pragmatismo y humildad los países vecinos no evitaron picos de contagios, desbordes del sistema de salud y muertes. Pero lograron mejores resultados sanitarios y no cayeron en la extravagante paralización de la actividad productiva".

La consultora también suma como segunda lección la baja capacidad de gerenciamiento público que quitó efectividad a los esfuerzos de mitigar las consecuencias sociales del confinamiento.

Qué se sabe hasta ahora del IFE 4, el nuevo bono extra que sigue analizando el gobierno

Aquí el informe aclara que "No es que el Estado argentino se desentendió del tema, sino que improvisó multiplicando la ayuda asistencial. A las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) se les entregó la tarjeta alimentaria y, también de manera superpuesta, otros planes asistenciales desde el Ministerio de Desarrollo Social. Se suman a ellos de manera descoordinada los planes provinciales y municipales. Esto no evitó que 11,7 millones de personas se empobrecieran en el 2020 y, lo peor, que los indigentes aumentaran en más de 100.000 personas en el 2021 respecto al 2020, cuando la pandemia cedió y la ayuda asistencial se mantuvo. Una secuencia análoga se observa cuando el gobierno improvisa con un régimen de jubilación anticipada cuando las estadísticas de la ANSES señalan que el año pasado las altas jubilatorias bajaron a la mitad. Es decir, se declama la protección a los desempleados adelantándoles la jubilación, cuando la gente en condiciones normales de jubilarse no puede hacerlo por atrasos administrativos del Estado".

Finalmente, el documento detalla que el empobrecimiento con más gasto asistencial no es una derivación exclusiva de los errores por la pandemia. "Es fundamentalmente el resultado de la baja capacidad de gerenciamiento público. Con esquemas de gestión obsoletos fatalmente se cae en improvisaciones y oportunismos. Bajo estas condiciones, hasta objetivos espurios como el de “poner platita en el bolsillo de la gente” con fines electorales están condenados al fracaso", indicó con ojo crítico el instituto que dirige Jorge Colina.

LR