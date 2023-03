Las acciones de First Republic Bank se desplomaron después de que S&P rebajara su calificación crediticia por segunda vez en una semana, perdiendo un fuerte repunte frente a sus pares de bancos regionales.

Un ejemplo de esos bancos fue el New York Community Bancorp que subió logró un récord este lunes, liderando un repunte más amplio en las acciones de los prestamistas regionales, después de que su calificación fuera mejorada por dos analistas tras cerrar un acuerdo para hacerse cargo de los depósitos de Signature Bank y algunos de sus préstamos.

Otra historia es la del First Republic Bank, cuyas acciones se desplomaron hasta más de un 40% profundizando su crisis de liquidez y sembrando aún más incertidumbre entre los inversores. En la mañana de este lunes, las acciones del banco se desplomaron hasta un 42%, el mayor movimiento intradía de su historia.

Las acciones del First Republic Bank retoman la caída y se hunde un 22%

Según el Wall Street Journal, por estas horas Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, lidera los esfuerzos para intentar estabilizar al banco y evitar así la expansión de la crisis en la banca estadounidense. Al igual que la semana pasada, los consejeros delegados de los grandes bancos de Wall Street están debatiendo otra inyección de capital en la entidad, ya que más problemas podrían aumentar la desconfianza en el sistema financiero.

Las discusiones, aunque preliminares, se han centrado en cómo la industria podría organizar una inversión que impulsaría el capital del banco, según personas familiarizadas con el asunto y citadas por el WSJ.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase.

Cabe recordar que la semana pasada once grandes bancos depositaron US$ 30.000 millones en el First Republic en un esfuerzo por restaurar la confianza en el prestamista. Los clientes del banco con sede en San Francisco han retirado unos US$ 70.000 millones desde la quiebra del Silicon Valley Bank, según informó anteriormente WSJ.

En este momento, la situación es volátil. First Republic se enfrenta a una gigantesca presión para asegurar a sus inversores que es viable. Las acciones del prestamista se han desplomado más del 80% en marzo y este lunes por la mañana cotizó por debajo de los US$ 20, tocando un nuevo mínimo histórico.

Moody's rebajó la calificación del sistema bancario estadounidense

Dimon y sus colegas CEOs buscan infundir confianza en un sistema bancario que enfrenta su peor crisis en 15 años. En conjunto con los reguladores federales. Esto no es nuevo, pues Dimon y JPMorgan tienen historial de intervención en situaciones de crisis: JPMorgan compró Bear Stearns después de su quiebra en 2008, y luego se hizo cargo de las operaciones de Washington Mutual Inc.

Las recientes turbulencias bancarias se cobraron un alto precio en la cotización del First Republic. Las salidas de depósitos mermaron el viernes tras el rescate liderado por el JPMorgan, pero el prestamista aún tiene un gran agujero que llenar en su balance.

