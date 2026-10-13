El Gobierno oficializó la reforma de Zonas Frías y cambió los requisitos para acceder a los subsidios al gas

El Gobierno oficializó la reforma del Régimen de Zonas Frías y modificó el esquema de subsidios al gas natural, con nuevos criterios geográficos y socioeconómicos para acceder a las bonificaciones. La normativa mantiene los beneficios para la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que para otras zonas frías introduce requisitos vinculados con los ingresos de los hogares y su inscripción en el Régimen de Subsidios Focalizados.

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La medida quedó establecida mediante la Ley 27.828, promulgada por el Decreto 1161/2026 y publicada este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La reforma fue sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada por el Poder Ejecutivo el 9 de octubre. Con su publicación, comenzaron a regir las modificaciones sobre el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que financia las compensaciones y bonificaciones aplicadas a determinados usuarios del servicio.

Uno de los principales cambios es la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y la modificación de la Ley 27.637. El nuevo esquema diferencia las regiones que conservarán los beneficios territoriales de aquellas donde se aplicará una bonificación adicional por Zona Fría, condicionada al cumplimiento de requisitos establecidos por el régimen de subsidios.

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Qué regiones mantendrán los subsidios al gas por Zonas Frías

La normativa establece que la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región conocida como Puna continuarán dentro del régimen de beneficios. En estas áreas se mantendrán las compensaciones vinculadas con el consumo de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes, de acuerdo con las modalidades que determine el Poder Ejecutivo.

La continuidad alcanza a los usuarios residenciales de esos servicios y a los usuarios del Servicio General P de las localidades abastecidas con gas propano indiluido por redes. Además, el Fondo Fiduciario seguirá contemplando la venta de cilindros, garrafas, gas licuado de petróleo y gas propano a granel en las regiones mencionadas.

Para las zonas que no integran ese grupo, la ley establece una bonificación adicional destinada a usuarios residenciales ubicados en las subzonas bioambientales según la clasificación utilizada por el organismo regulador del gas bajo la norma IRAM 11.603/12. El beneficio se aplicará sobre los consumos base y estará condicionado a la inscripción en el Régimen de Subsidios Focalizados.

Quiénes podrán acceder a las nuevas bonificaciones por Zona Fría

Entre los requisitos para acceder a la bonificación adicional, la ley contempla a los hogares cuyos integrantes registren ingresos netos conjuntos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un Hogar 2, según la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este criterio se incorpora al esquema de focalización de los subsidios al gas.

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También se incluyen los hogares que tengan al menos un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o que perciba una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. En el caso de las familias con algún integrante que posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad de asistencia económica para afrontar los servicios energéticos.

De esta manera, la ubicación geográfica dejará de ser el único elemento considerado para acceder a la bonificación adicional en las zonas alcanzadas por el nuevo esquema. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones previstas en la ley. El beneficio se aplicará sobre los consumos base de gas natural y propano por redes, sin extenderse automáticamente a la totalidad del consumo.

Cómo se financiará el régimen y hasta cuándo estará vigente

La reforma mantiene el financiamiento mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. Este mecanismo alcanza al gas consumido o comercializado en el territorio nacional, con excepciones para el destinado a exportaciones de gas natural o GNL y para el gas proveniente de GNL importado y regasificado que se inyecte al sistema de transporte.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar o disminuir el nivel del recargo hasta un 50% respecto del valor establecido. Los productores actuarán como agentes de percepción y los fondos recaudados serán transferidos al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá intervención en los procedimientos de declaración e ingreso de esos recursos.

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Por último, la Ley 27.828 establece que el Régimen de Zonas Frías permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031. La normativa también deroga varios artículos de la Ley 27.637 y deja en manos del Poder Ejecutivo la determinación de las modalidades de los beneficios que continuarán aplicándose en las regiones comprendidas.

GZ / lr