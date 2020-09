Lanzan paro en las refinerías y advierten que podría faltar combustible

La Federación Argentina Sindical (FASiPeGyBio) comenzó en la medianoche de este viernes 11 de septiembre un paro por tiempo indeterminado en las principales refinerías del país a raíz de un reclamo salarial, y advierten que podría haber faltante de combustibles en los próximos días.

La medida afectará sobre todo a los establecimientos de la provincia de Buenos Aires, dado que las ubicadas en Neuquén y Mendoza están representadoas en su mayoría por otro gremio. Desde la Federación Argentina Sindical reclaman un incremento del 13,5% correspondiente a la paritaria sectorial del año pasado. "Tras 5 meses sin recibir el incremento salarial correspondiente a la inflación, los trabajadores del petróleo tomarán acción directa en todo el país", denunciaron, luego de que hoy venciera el plazo de la conciliación obligatoria, sin haber llegado a un acuerdo.

Pedro Milla, secretario general de FASPeGyBio, explicó que "ya rige un paro en todas las refinerías del país" y precisó que "es por tiempo indeterminado". "Si no hay una señal o una mesa de diálogo, vamos a mantener la medida", anticipó.

"Hoy ya no salió ni un camión. Está totalmente parada la actividad del abastecimiento", sostuvo el sindicalista en diálogo con El Destape Radio, y adelantó que si no hay un acuerdo “en las próximas 48 horas ya va a estar faltando combustible”.

"Les habíamos anunciado que si no había señal de parte de los empresarios íbamos a ir a un conflicto", advirtió Milla. Y explicó que "nos avisaron que no iban a cumplir el aumento del 13,5% y que no podían discutir la paritaria 2020".

"Somos trabajadores esenciales. Le pusimos el hombro en todo el país", remarcó. A la vez, destacó que "las refinerías están trabajando al 95% y creemos que nos pueden pagar la recomposición salarial del 2019" y concluyó que "hemos tenido compañeros contagiados y fallecidos".

Por su parte, Gabriel Matarazzo, secretario general de la FASiPeGyBio de Bahía Blanca, sostuvo que "el paro es para tomar conciencia de la difícil situación que atraviesan los trabajadores, ya que su sueldo no se ajusta a la inflación".

"Es una situación insostenible, ya que la CIP había acordado realizar el aumento para antes de abril. No aceptaremos más evasivas", concluyó Matarazzo, según recogió el diario Río Negro, y advirtió que el paro se suspenderá si se recibe una propuesta formal de pago por parte de la cámara.

