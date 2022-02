Pensión vitalicia ANSES para familiares de víctimas por Covid con aumento en marzo: ¿Quiénes pueden acceder?

La ley 27549 sancionada por el Congreso Nacional en junio de 2020, estableció una prestación previsional para los derechohabientes de fallecidos por covid-19 que se paga a través de ANSES

Vale recordar que la misma fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, y en un principio era aplicable a los fallecidos por/con covid19 desde marzo 2020 al 30 de septiembre de 2020.

Luego, a través de otro decreto del ejecutivo nacional extendió el requisito del fallecimiento ocurrido hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se trata de un monto graciable, para toda la vida, equivalente al doble del haber minimo jubilatorio, para familiares de personas con trabajos considerados esenciales que hayan fallecido antes del 31 de diciembre 2020 por COVID 19.

El valor del beneficio de $58124, se actualizará según los aumentos previstos por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Si bien, no se terminó de reglamentar durante un buen tiempo, a raiz de un fallo judicial en una accion de amparo (ORTIZ PEREZ MARIA EDELC/ANSES S/AMPARO) donde ordenaba al organismo previsional iniciar y otorgar la prestacion; el Ejecutivo Nacional dictó una resoluciónen la que implementaba, a traves de ANSES, el mecanismo para la tramitacion y otorgamiento de la prestación. Vale aclarar que aún falta la circular del organimo para ver cómo se gestiona esta pensión en la práctica.

En qué consiste la pensión vitalicia para familiares de personas víctimas por COVID

Es una prestacion no contributiva, es decir que no tiene que ver con los aportes o no del fallecido, que se otorga a los familiares: esposo/a convientente, hijos menores a cargo del causante -hasta los 21 años, salvo en el caso de los discapacitados o aquéllos con percepcion de alimentos fijados, en cuya situación será hasta los 25 años de edad-, y personas a cargo del trabajador fallecido.

Para acceder al beneficio, el fallecido debió haber sido un trabajador esencial dentro de los que establecio dicha norma.

Se consideran los siguientes como trabajadores escenciales:

Trabajadores de la salud (pública y privada),

trabajadores de centros de salud, hospitales (ej mantenimiento, gastronomia, etc.)

trabajadores de las fuerzas armadas y seguridad -publica y privada aunque no especifica-,

bomberos (tanto los dependientes de las fuerzas remunerados, como los voluntarios)

empleados de correo,

empleados de recoleccion de residuos -patologicos y domiciliarios-

trabajadores de migraciones.

Esta pensión es compatible con cualquier otra prestacion y es de por vida.

Cuál es el monto mensual de la pensión vitalicia para familiares de víctimas por covid

El monto mensual equivale al de dos jubilaciones minimas. En la actualidad, el monto consiste en la suma de $58.124 (tomanndo la última actualización a diciembre 2021) teniendo en cuenta que el haber minimo asciende a $29.062.

Sin embargo, este monto recibirá los incrementos de movilidad correspondiente que se otorguen a las jubilaciones ordinarias y el próximo será en marzo 2022.

El tramite para acceder a este beneficio previsional debe hacerse ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a cargo de Fernanda Raverta. Se puede iniciar en cualquier oficina de ANSES del pais.

No es necesario tener la pension contributiva previa otorgada, ya que es un tramite totalmente independiente.

No es necesario haber aportado al regimen nacional. Pudo haber sido un trabajador aportante a una caja provincial, basta con que su tipo de labor haya sido esencial.

En la documental medica respaldatoria del fallecimiento -estudios, analisis de laboratorio, historia clinica- debe constar haber cursado con covid-19 y la pensión se cobrara desde el momento que se incie y no cuando este finalmente resuelta, lo que suele tomar varios meses.

* Abogada especializada en empleo y seguridad social, columnista de Tiempo Real Cronica HD

** Abogado, especialista en derecho previsional