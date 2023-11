Por falta de insumos, la industria de chacinados advirtió que está al borde del "colapso operativo"

La Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) alertó que el sector se encuentra al borde del "colapso operativo" por la falta de insumos básicos que provienen del exterior y cuestionaron la gestión económica del oficialismo.

A través de un comunicado, la entidad que nuclea a 65 empresas del rubro señaló que la limitación para acceder a dólares para importar "está causando un colapso operativo del sector, obligando a cortar líneas de producción de embutidos cocidos, secos y fresco".

Los insumos de la salud subieron hasta un 1.000% en lo que va del año

A la vez, advirtieron que se pone "en riesgo el empleo de miles de trabajadores de nuestro sector como también de otras actividades vinculadas, desde las frigoríficos faenadores hasta los transportistas y distribuidores".

Las causas detrás de la falta de insumos

Por su parte, el gerente de Caicha, Martín de Glydenfeldt, manifestó que “si bien ha habido aprobaciones de SIRAS (permisos de importación) a lo largo del año, la realidad es que hoy a la hora de tener que girar divisas al exterior, el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se ha vuelto una quimera”.

“La paciencia de los proveedores de insumos básicos importados se está agotando. Muchos ya no quieren seguir abasteciéndonos y no existen proveedores locales que los puedan reemplazar. Tenemos casos en los que ya se han sufrido más de dos reperfilamientos en los pagos al exterior. Nadie sabe cuándo efectivamente se podrá cumplir con los compromisos asumidos”, apuntó de Gyldenfeldt.

En relación a la escasez de divisas para importar el material clave para mantener en funcionamiento la producción de chacinados, desde la entidad dispararon munición gruesa contra la gestión económica del gobierno del Frente de Todos.

"Lamentamos que desde el Gobierno no haya habido más transparencia a la hora de aprobar importaciones sin respaldo de divisas, sabiendo de antemano la escasa disponibilidad de reservas con las que se contaría a futuro", aseguraron. Y agregaron: "Preferimos la verdad a la situación actual, en la cual no sólo no podemos pagar, sino que el Gobierno devalúa nuestra palabra al mismo tiempo que la moneda".

Falta de insumos: un problema que se repite

A fines de la semana pasada, seis asociaciones cardiológicas advirtieron mediante un escrito que el faltante de suministros como material de contraste por los inconvenientes para importar "genera graves dificultades en la realización de estudios de diagnóstico y procedimientos cardiovasculares, sin medidas de solución hasta el momento”.

Asimismo, el texto expresaba que la carencia de insumos médicos "no solo afecta la realización de intervenciones programadas, sino también a las de urgencia como las angioplastias primarias en el tratamiento del infarto de miocardio o neurointervencionismo en el manejo de los accidentes cerebrovasculares, cuya inadecuada o imposible realización determinará un aumento inmediato de la mortalidad y/o discapacidad”.

“Pensar en levantar el cepo en las actuales condiciones es imposible”, señaló un economista

El comunicado llevó la firma de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), la Federación Argentina de Cardiología (FAC), la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares (CACCV) y el Colegio Argentino de Cardiología (CAC).

Ante el reclamo de las sociedades, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, resolvió crear de una mesa común de trabajo para solucionar las demoras en el ingreso al país de recursos de primera necesidad para el sector.

De esta manera, el funcionario nacional propuso el armado de un "semáforo de prioridades" que tendrá en cuenta las variables insumo, el producto y el precio. La noción detrás de la iniciativa es cruzar la información para poder jerarquizar la importación de los insumos médicos de acuerdo a posiciones de criticidad de los mismos.

