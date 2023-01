Mundo cripto: qué son las soft/hot wallet y por qué son imprescindibles para quien invierte

Las últimas noticias sobre criptomonedas desalientan a muchos posibles inversores. En los últimos meses, se han caído o desaparecido varios exchanges (como el caso de FTX) con las cryptos de sus usuarios. Esto es una prueba muy clara de cómo la criptoeconomía avanza a pasos agigantados, pero muy por encima de la educación y el conocimiento del usuario promedio.

Pese a la inestabilidad, por qué el 2023 será un buen año para invertir "en ladrillos"

Con este panorama plasmado, resulta clave encontrar la forma de dar a conocer algunos usos, prácticas y recomendaciones puntuales que habiliten el entendimiento de un mundo tan fascinante como riesgoso, de no contarse con la información necesaria para operar.

Es importante entender que cada una de nuestras cripto cuenta con una clave pública y una clave privada. La clave pública es la que se usa para hacer transacciones, es la dirección donde recibir criptomonedas. Mientras que la privada es la más importante: con ella (a la que solo debería tener acceso el usuario) se pueden completar las transacciones.

¿Qué impacto tiene esto?

Cuando se envían las criptomonedas a una plataforma de cambio o exchange, las claves privadas las posee el exchange en la billetera virtual. Si el exchange se cae o es hackeado, nuestras criptos estarán destinadas a la misma suerte.

Por supuesto que hay formas de evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, disponer de nuestros criptos en una soft/hot wallet en un celular o computadora. Estas billeteras, entre las que sobresalen Exodus y Trust Wallet, en general son gratuitas.

El bitcoin logra su racha ganadora más larga en casi una década

Otra posibilidad es poseer una hardware/cold wallet que, si bien tienen un costo, es más segura ya que las claves privadas están en poder del usuario y solo él puede aprobar una transacción.

La mayor recomendación que se puede brindar para dar pasos firmes, y para adelante, es que, a la hora de realizar inversiones a largo plazo, se lleven a cabo en este tipo de soft o hardware wallet.

Y sólo dejar en los exchanges aquellas monedas que se utilizan para operar diariamente. Porque, en definitiva, en el mundo cripto existe una frase típica que dice “not your keys not your cryptos” (No tus claves, no tus criptomonedas).

* Enterprise Architect de Ingenia