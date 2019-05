Sica: “Los empresarios dicen que venden más de lo esperado”

por Patricia Valli

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, mudó su oficina por dos días al Centro de Exposiciones de la Ciudad, donde se realizó el foro Argentina Exporta, del que participaron 2.500 empresas. Allí se reunió con Guillermo Dietrich y los gremios del transporte, que levantaron el paro previsto para hoy, dialogó con empresarios y recibió a PERFIL.

—En la apertura del foro dijo que se ve un cambio en los indicadores pero los últimos números fueron malos. ¿Hay repunte?

—A fines del año pasado ya empezamos a verlo. La crisis es muy heterogénea en el impacto en actividad. Hubo un 30% de actividades que no cayó: pesca, minería, energía, turismo, carnes rojas y blancas. Pero tienen bajo porcentaje de empleo, por eso no compensó la caída del otro 30% que tiene mucho empleo. Los empresarios dicen que venden un poco más de lo esperado. No recuperaron, pero estaban mejor. Enero fue mejor que diciembre y febrero mejor que enero. En marzo, con la volatilidad y la inflación, eso se perdió y ahora en abril y mayo estamos volviendo a verlo. Hay sectores que ven una mejora.

—¿La industria puede encontrar un piso?

—Viene con un arrastre negativo importante pero es muy heterogéneo. Los metalúrgicos vinculados al consumo interno cayeron pero los proveedores de Vaca Muerta crecieron. Este primer semestre vamos a ver sectores con desaceleración de caídas, en especial alimentos, y otros donde se pueda empezar a recuperar.

—¿Cuánto impacta el cierre de paritarias?

—En mayo hay un doble ingreso por aumento de la AUH, préstamos Anses y recomposición de paritarias. Hoy, de 6 millones de asalariados formales, ya hay 3 millones que recompusieron salario. Ya deberían sentir el impacto. Si no fuera un año de elecciones, tendríamos un riesgo país menor y una tasa de interés menor. La incertidumbre electoral hace que esa recuperación sea más lenta. Estamos recuperando con política fiscal y monetaria contractiva, y una tasa que no expande el crédito.

—Si no fuera un año de elecciones, ¿habría menos estímulos?

—Los estímulos estarían pero tendríamos otros indicadores de consumo. Con menor volatilidad, con tasa menor, hoy salario real y crédito estarían actuando sobre el consumo.

—¿Se consolidó el 28% más revisión para los aumentos?

—Las paritarias cerradas entre enero, febrero y mediados de marzo lo hacían entre 23% y 25%. Las que cerramos hasta ahora lo hacen en 28%, anuales y con revisión. Después veremos para adelante cómo sigue la expectativa inflacionaria.

—El último REM marcaba 40% de inflación, sin la desaceleración del mes pasado. ¿Cuánto estiman?

—La expectativa de inflación para mayo viene en caída. Nosotros miramos también el REM porque no tenemos un objetivo de metas de inflación. Todos miramos la expectativa futura.

—Hacienda les dice a economistas la recuperación del consumo se va a ver en los cien días anteriores a las elecciones.

—El período paritario va de marzo a junio. Desde el punto de vista de la totalidad de trabajadores formales, estaría todo cerrado a fin de junio. Pero en los próximos 15 días tenés 3 millones de trabajadores con impacto en su salario, como la paritaria que homologamos con la UOM, que se empieza a cobrar el mes que viene.

—¿Se puede desactivar la conflictividad después del paro de la semana que viene?

—No estamos viendo altos niveles de conflictividad. Los sindicalistas saben que si aprietan mucho retrasan el cierre y a los empresarios no les conviene el conflicto cuando tratan de recuperar actividad. El paro es otra cosa. Tuvimos un cese de actividades con movilización hace 15 días y en ese momento la CGT dijo que no era necesario un paro. Y a los diez días hizo un paro. El proceso de la toma de decisión tiene que ver con otras cosas.

—¿Es un paro político?

—Es inoportuno porque muchos trabajadores tienen la voluntad de ir a trabajar en el tema del presentismo y los pequeños comercios pymes, que se ven afectados porque no hay transporte. Si el transporte no está, es casi un paro forzoso. Los canales de diálogo están abiertos, podemos tener diferencias de fondo sobre las políticas pero vamos a tener que seguir discutiendo paritarias y convenciones colectivas al otro día, tenemos la comisión de diálogo tripartito. El paro va a afectar más a los trabajadores y pequeños empresarios que al Gobierno.

—¿La definición de fórmulas en la oposición los hacen replantearse cambios?

—Nosotros tenemos claro nuestro candidato, nuestro programa de gobierno, de reformas para tener una Argentina más competitiva. La definición de candidatos no nos cambia lo que venimos haciendo.

—¿La fórmula Fernández-Fernández los favorece?

—La oposición tiene que resolver sus candidaturas, hay que esperar al 22 de junio para ver cuáles son las alianzas y la totalidad de los candidatos. Nosotros estamos enfocados en nuestra campaña y las reformas.

—¿Están recalculando los ingresos por exportaciones del campo y Brasil?

—No estamos corrigiendo todavía. Estamos viendo una supercosecha contra la sequía del año pasado. Lo que cae por precio puede compensar por cantidad. Y si bien es cierto que la expectativa con Brasil era mayor, vamos a una tasa de crecimiento mayor a la del año pasado. Hay terminales que están revisando al alza sus programas para la segunda parte del año. Eso puede ser beneficioso.

—¿La guerra comercial EE.UU.-China, impacta?

—Puede impactar en algunos precios pero también es una oportunidad y desafío, no solo por la política arancelaria. Es un desafío el mercado asiático y tenemos que hacer las inversiones para aprovecharlo.

Nuevo guiño a YPF para exportar gas

A través de la Resolución 287/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Gobierno de Energía concedió una nueva autorización a la petrolera con mayoría de capital estatal, YPF, para exportar gas natural desde la cuenca neuquina a Chile.

Dicha resolución permite el envío de gas desde las áreas El Portón y/o Loma de la Lata-Sierra Barrosa, con destino a la compañía trasandina Aprovisionadora Global de Energía Sociedad Anónima (Agesa).

Las ventas se podrán realizar por un volumen máximo de 1,7 millones de metros cúbicos (m3) diarios de gas natural de 9.300 kilocalorías hasta el 1º de mayo próximo, o hasta un volumen no superior a 622 millones de m3.

Con la firma del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, la norma aclara que los suministros previstos en la autorización “podrán ser interrumpidos a los fines de garantizar la seguridad de abastecimiento del mercado interno”.

Dado el caso de que se necesite interrumpir la exportación, YPF deberá adoptar las medidas correspondientes de manera de garantizar que el abastecimiento interno “no se vea en modo alguno afectado”, según lo establecido en la resolución.

Se trata de una nueva medida del Gobierno en busca de estimular las ventas externas de energía, que según el Indec fue, junto con el agro, uno de los rubros que mostraron evolución positiva en las exportaciones durante marzo.