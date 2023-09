Vista proyecta aumentar su producción a 100 mil barriles de petróleo diarios en 2026

La empresa Vista proyecta una producción de 100.000 barriles diarios de petróleo equivalente por día (boe/d) para 2026, lo que representa un incremento del 25% en comparación con la meta anunciada en 2021.

En su plan estratégico, la compañía planea invertir US$ 2.500 millones en Vaca Muerta durante los próximos tres años, mostrando un aumento del 60% con respecto al monto presentado en el plan anterior.

El anuncio se realizó este martes en el Investor Day de la empresa, que fue encabezado por Miguel Galuccio, fundador, presidente y CEO de Vista, quien estuvo acompañado por el equipo ejecutivo de la compañía.

En su presentación, Galuccio destacó que “los resultados de los primeros cinco años de actividad se deben al trabajo de un equipo y una cultura de excelencia que nos ha encaminado hacia el logro de los objetivos estratégicos establecidos en 2021”.

Vaca Muerta, la oportunidad de aportarle energía al mundo

En la actualidad, Vista es el segundo productor de shale oil de Argentina. “Nuestro objetivo es continuar aumentando la inversión con el fin de impulsar una mayor actividad, para obtener una producción de 100.000 boe/d en 2026 y 150.000 boe/d en 2030”, agregó Galuccio.

El CEO de Vista también destacó la oportunidad de crecimiento que Vaca Muerta es para la Argentina: "Durante la primera mitad de 2023, Vaca Muerta representó casi la mitad de la producción de petróleo del país y un 70% de sus exportaciones de crudo. Su desarrollo ha demostrado su capacidad para generar exportaciones adicionales significativas, lo que podría crear un ciclo virtuoso de ingresos en moneda extranjera e inversiones que impulsarán el crecimiento económico y social del país".

Entre 2024 y 2026, Vista proyecta poner en producción 138 pozos nuevos de shale oil, un 33% más de lo anunciado en el plan estratégico anterior. Se espera que el crecimiento en la producción genere mayores eficiencias operativas, reduciendo el costo de extracción de US$ 5,5 por boe en 2023 a US$ 4 por boe en 2026. Esto implica una mejora del 33% en comparación con el objetivo de US$ 6 por boe que estableció la compañía en el plan estratégico anterior.

De acuerdo con las nuevas proyecciones, los ingresos se duplicarían, alcanzando los US$ 2.350 millones en 2026, asumiendo un precio de petróleo realizado de US$ 65 por barril en términos reales. Esto representa un incremento del 42% con respecto al objetivo anterior de US$ 1.650 millones para ese año.

En términos de EBITDA Ajustado, Vista proyecta duplicarlo, alcanzando los US$ 1.700 millones para 2026, un 55% por encima de lo anunciado en 2021. Según las proyecciones actualizadas, la empresa planea generar US$ 5.000 millones de flujo de fondos operativo entre 2022 y 2026, en comparación con los USD 3.400 millones del plan anterior.

Vista reafirmó también su ambición de alcanzar la neutralidad de carbono para 2026 reduciendo la intensidad de las emisiones a 7 kilogramos de CO2 equivalente por boe, y compensando las emisiones restantes mediante créditos de carbono generados por los proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza, ejecutados por su subsidiaria AIKE.

LM / Gi