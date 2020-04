La UNLZ tendrá un centro de aislamiento

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) informó que puso a disposición

sus instalaciones para la puesta en funcionamiento de un centro de aislamiento para

casos leves de Coronavirus. Allí permanecerán los pacientes que presenten síntomas

y requieran estar aislados, pero no hospitalizados, y no puedan cumplir ese

requerimiento en sus hogares.

“Estamos trabajando en conjunto con el Municipio y nuestra Universidad está orgullosa

de poder ayudar”, sostuvo el rector Diego Molea. “Toda la comunidad de la UNLZ se

involucra con distintas actividades solidarias para asistir a los que menos tienen.

Estudiantes, docentes y trabajadores nodocentes están mostrando un gran

compromiso”, agregó.

Por su parte, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, celebró que “en

medio de esta crisis, el rector de la Universidad cedió las instalaciones para poder

montar este centro”.

El espacio ubicado en el gimnasio techado cuenta con más de 50 camas que se

suman a las ya instaladas por el Municipio en el club Gimnasia y Esgrima de Lomas de

Zamora y en el predio de Puente La Noria. Las mismas fueron donadas por la

Fundación Salud, el Ejército y Desarrollo Social de la Nación.

Desde el Municipio explicaron que hay pacientes que presentan síntomas pero no

requieren permanecer internados, por lo cual pueden cumplir el aislamiento en sus

casas. Sin embargo, hay sectores que no cuentan con esa posibilidad en sus hogares.

Para ellos, se crearon estos espacios que cuentan con las instalaciones necesarias y

con atención médica.



Universidad comprometida



La UNLZ viene desarrollando distintas acciones para hacer frente a la pandemia de

Covid-19. Entre ellas, lanzó el voluntariado “Unir” para asistir a personas que estén

solas y deban cumplir con el aislamiento haciendo sus compras y llevando

medicamentos.

En dos semanas se sumaron decenas de alumnos, docentes y trabajadores

nodocentes de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría para asistir

a los vecinos de la zona.

Por otro lado, la Facultad de Ingeniería imprime en 3D mascarillas protectoras para el

personal de salud. Profesores y estudiantes de la unidad académica colaboran con la

confección desde sus casas siguiendo los protocolos que garantizan tener un producto

óptimo y de calidad.