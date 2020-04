por Redacción Perfil

Un subgrupo de chat de empresarios armo propuesta por el covid

No es una célula dormida sino apenas un desprendimiento del que fue el famoso “chat de empresarios”, que pasó a estado “mute y desbande” cuando Mauricio Macri fue derrotado en 2019. Ante un nuevo escenario político, algunos abandonaron el grupo y otros armaron uno nuevo pero con menos actividad. De este, en los últimos días circuló un trabajo llamado “Propuestas para ayudar a reducir el impacto del Covid-19 en los argentinos”. Un documento de 53 páginas cuya articulación ubica a Gonzalo Tanoira a la cabeza de esa propuesta, de la que –según explica al inicio– participaron unos 300 profesionales de distintas áreas. Tanoira, empresario, es entre otras cosas nieto de la cineasta María Luisa Bemberg, y su madre –María Luisa Bárbara Miguens Bemberg– fue una de las grandes aportantes de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017 y 2019. Estas propuestas reunidas en el mencionado paper son el aporte que este grupo quiere entregar al gobierno de Alberto Fernández. En total lo dividieron en ocho capítulos, y todo el inicio es un conjunto de consideraciones que podrían englobarse en cuestiones de índole sanitaria para aplicar en empresas y espacios de inevitable interrelación humana. Incluso cambiar la campaña “Quedate en casa” por una de orden nacional con la consigna “Distancia física es cuidarnos”, con el foco en una “transformación cultural –no más besos ni mates–, trabajar sobre las expectativas desde la comunicación y construir una agenda positiva y propositiva, apelar al humor, influencers, mix de medios, y red voluntaria”. Y a medida que se avanza en el documento, suman propuestas impositivas y un punto hipersensible: “Reducir el gasto público que no sea prioritario durante el Covid-19 (…) puede ser una oportunidad para que se transfieran del sector público al privado no solo recursos sino también empleos”. Y deslizan una frase presente en boca de cierto sector todo el tiempo: achicar el Estado porque “en Argentina el gasto público es desmedido con respecto a su sector privado, que es quien lo mantiene”.

Revalida

La pandemia revalorizó “la rosca” que peñistas y macristas vapulearon para diferenciarse de Emilio Monzó y su gente. La emergencia le dio a ese concepto un matiz positivo al exhibir el trabajo conjunto del oficialismo y la oposición. Y profundizó la grieta interna entre el larretismo y el macrismo residual.

Con fecha incierta

“Para cuando pase el Covid”. Esa es una de las respuestas que más se escuchan en los mensajes de postergaciones de todo tipo. Por ejemplo, la coyuntura pasó para fecha indefinida el megacumpleaños que Claudio Stamato, ex hombre de confianza de Carlos Pedro Blaquier, había proyectado –con invitaciones ya cursadas– realizar en El Descanso, la famosa isla que tiene en el delta del Tigre. También quedó con fecha incierta el desfile aniversario que planeó Gabriel Lage por sus treinta años en la moda argentina en el salón principal de la Legislatura porteña, y a beneficio además del Hospital Rivadavia. Y obviamente un desfile entra en la categoría de espectáculo; por ende, todo evento que convoque a más de 200 personas está entre lo último que se habilitará cuando el aislamiento social tenga finalmente fecha de caducidad.