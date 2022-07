Gratuito y autogestionable: cómo funciona la bolsa de empleo de EducaciónIT

La industria tecnológica no solo es uno de los campos más activos y en evolución del mercado del trabajo, sino que ofrece una gran variedad de disciplinas en las que desarrollarse.

Anticipando este panorama, el centro de formación y capacitación EducaciónIT creó un portal de empleos totalmente gratuito para las empresas. Hace quince años que está abierto a toda la comunidad. Hoy más de 5000 empresas de tecnología publican allí sus búsquedas y se reciben unas 2500 postulaciones diarias.

Educación IT, una edtech que ofrece más de 370 capacitaciones entre cursos cortos, carreras y especializaciones en los oficios digitales más demandados por el mercado actual; busca ir más allá en lo relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje.

“El portal de empleo está abierto a cualquier usuario. Es totalmente gratuito y autogestionable. Una de las características que lo destacan es que su herramienta actúa como una especie de carrito de compras. Los interesados en conseguir una oportunidad laboral recorren los avisos a través de filtros. Luego, seleccionan las ofertas que les interesa a un ‘changuito’”, comenta Camila Pernas, IT Recruiter & Career Advisor. Y agrega: “Desde el botón, ‘postularme’, el interesado carga su CV una única vez o, simplemente, referencia su perfil de LinkedIn o una url de un portfolio online. Se enviará un mail personalizado a cada empresa por separado. Una ventaja con respecto a otros portales de empleo es que no hay necesidad de cargar toda la hoja de vida, sino que simplemente se puede subir un documento PDF, Word o del formato que sea”.

El portal es un sitio pensado 100% para empleos digitales. Tiene un buscador muy potente que permite buscar avisos por tecnología. También filtros por lenguajes, frameworks y todo tipo de tecnologías que hoy utilizan las empresas. A su vez, ofrece estadísticas de los lenguajes de programación más demandados. Esta sección se convirtió en un lugar de consulta para estudiantes que buscan entender la demanda tecnológica y elegir sus próximas herramientas para capacitarse.

Para las empresas, el método resulta interesante porque se trata de una comunidad hiper especializada en puestos de tecnología con llegada a un “nicho”. Todas las postulaciones llegarán en forma directa al correo del responsable de RR.HH. con el archivo adjunto del CV, facilitando mucho los procesos de contratación sin ninguna clase de costos.

“Educación IT es un puente entre las empresas y las miles de personas que quieren trabajar en el sector de tecnologías de la información”, explica Sebastian Divinsky, director general de EducaciónIT. “Estamos muy comprometidos con la empleabilidad, más allá de la Bolsa de Empleo. Trabajamos con cámaras del sector, organizaciones de la sociedad civil y reparticiones gubernamentales, para desarrollar acciones en conjunto. Dictamos webinars sin costo, orientados a potenciar las chances de ‘conseguir trabajo’”.

EducaciónIT cuenta con más servicios para sus alumnos. Por ejemplo, brinda Career Advisor, como Camila, que los “coachea” para tener más chances de conseguir trabajo. Al mismo tiempo, los ayuda a mejorar su CV, para entrevistas laborales. Incluso los ayuda con sus redes sociales laborales brindando consejos.

“Las capacitaciones de Educación IT aportan un valor diferencial, ya que ofrecen una gran variedad de skills que hoy en día no se desarrollan en las carreras de grado”, explica Martina Laflito, IT Recruiting Senior Analyst de Accenture. ”Los estudiantes salen al mercado preparados y formados para trabajar y afrontar los desafíos que las empresas ofrecen. Consideramos que Educación IT es un semillero de talentos, donde se mantienen actualizados con las necesidades del mercado laboral y capacitan a sus estudiantes en las últimas tecnologías.”

Las empresas interesadas en publicar en el Portal de Empleo, pueden iniciar su proceso de inscripción vía mail escribiendo al siguiente mail ([email protected])