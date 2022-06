Malena Galmarini y Federico Achával recorrieron obras hídricas en Pilar

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, y el intendente de Pilar, concretaron una reunión en el palacio municipal con el objetivo de coordinar acciones de trabajo en conjunto para la expansión y la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento cloacal en el municipio. Luego de la reunión, los mandatarios se acercaron al barrio Champagnat, ubicado en la localidad de Pilar Centro, para recorrer la readecuación y puesta en valor de la Planta Depuradora Champagnat, una obra que genera un impacto positivo en la salud de 65 mil vecinos de Pilar que tendrán un mejor servicio de saneamiento cloacal. Además de generar un beneficio directo para el medio ambiente, contribuye a la generación de trabajo y al desarrollo del municipio.

Al finalizar la visita, Malena Galmarini declaró: “Fue muy productiva la reunión que tuvimos hoy porque acordamos ya comenzar con la obra para conectar no solamente La Maternidad, sino también el Hospital Central que están por terminar dentro de unos meses. No podemos tener un hospital sin estar conectados, así que esto era un tema central. Y ahora estamos acá en la Planta Champagnat, una planta antigua que tiene más de 30 años, que necesitaba una refuncionalización. Antes eran dos plantas separadas y lo que estamos haciendo es unificar el tratamiento y, de esta manera, estamos no solamente cuidando a nuestros vecinos y vecinas, sino que además estamos cuidando al medio ambiente. Sin embargo, esto no queda solo acá, porque con esta refuncionalización vamos a poder darle el servicio a más vecinos y vecinas de la zona, independientemente de las obras sobre las que estuvimos conversando hoy”. Y agregó: “Federico es un intendente "de los intensos", como digo yo. De los que llaman, de los que están, de los que piden, de los que insisten, de los que exigen que sigamos avanzando. Pilar es uno de los municipios más retrasados, producto de que hace muy poquito tiempo es parte de la concesión de AySA, y quien estaba a cargo del servicio antes fue muy deficiente durante muchísimo tiempo”.

Las obras de la Planta Depuradora Champagnat comenzaron en julio de 2021, demandan una inversión de $694 millones y tienen su finalización estimada para abril de 2023. Entre los trabajos para la puesta en valor se renovarán equipos electromecánicos como bombas y válvulas, y se construirán nuevas cámaras para reemplazar a las existentes. A la vez que están contempladas obras civiles como la reparación del cerco perimetral, trabajos de mantenimiento y pintura en barandas, cateos, montaje y pruebas hidráulicas de cañerías. Además, se proyecta ampliar la capacidad de la Planta Champagnat, como así también la adecuación de todas las Estaciones de Bombeo que completan el Sistema.

Achával, por su parte, destacó el trabajo que viene realizando AySA: "Primero agradecerle a Malena Galmarini por haber venido una vez más a Pilar. Hemos tenido la posibilidad de una reunión muy interesante con los equipos técnicos para resolver algunas de las cuestiones que se nos plantean en los barrios en el día a día, ya que nuestro objetivo es resolver los problemas de nuestros vecinos. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de venir a recorrer esta Planta que quedó en el medio del entramado urbano del distrito y que necesitaba realmente una puesta en funcionamiento con otra calidad de servicios para los y las pilarenses, y lo que vemos es que con mucho profesionalismo, con mucho trabajo técnico y con una mirada muy amigable con el medio ambiente, se está pensando en el crecimiento del servicio que está dando AySA en toda la zona".

En la actualidad, AySA lleva adelante un plan de 46 obras en el municipio de Pilar, que se encuentran en distintas etapas y que beneficiarán a más de 200.000 habitantes de esta localidad con los servicios de agua potable y saneamiento. “Esta planta no era de AySA y no se encontraba en condiciones. Durante la gestión de la gobernadora Vidal hubo municipios que fueron traspasados sin ningún tipo de planificación ni fondos. Pilar forma parte de ese grupo y a todos esos municipios, hay que ponerle por lo tanto no solo más presupuesto, sino más amor, más cariño, más esfuerzo, más trabajo, y eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos, como nos pidieron desde el inicio el Presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis, continuar avanzando y llevar obras de agua y de cloaca que hacen al bienestar, a la buena salud, al cuidado del medio ambiente, y al desarrollo local. Así que acá estamos, siempre junto a los y las intendentes, caminando el territorio, viendo cuáles son las necesidades de cada municipio, y poniéndonos a trabajar", concluyó la presidenta de AySA.

Del encuentro y la recorrida también participaron la secretaria de Servicios Públicos de Pilar, Laura Iadarola; el secretario de Infraestructura de Pilar, Luis Bonfante; el referente de Obras Públicas del Distrito Pilar, Guido Bordachar; y distintas autoridades de AySA como el director General Operativo, Alberto Freire; el director General Técnico, Fernando Calatroni; el director de Obras Civiles y Electromecánicas, Germán Roqueiro; el director de Plantas y Establecimientos, Danilo Zanata; el director de Saneamiento, Daniel Pérez; el director Regional Norte, Diego Fraga; el jefe de Apoyo Técnico, Mario Robustelli; el jefe de Planta Depuradora Champagnat, Nicolas Couso; y diputados, concejales y referentes del partido