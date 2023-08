Buena suerte, Leo Grande: cuando no alcanza con tener a una grandiosa actriz como protagonista

No había podido verla en el cine, aproveché que en Netflix estrenaron Buena suerte, Leo Grande para ver la película en la plataforma. Está protagonizada por la siempre efectiva Emma Thompson. Y la verdad es decepciona.

Es una obra de teatro filmada, aunque no encontré registro de representación teatral: dos personajes siempre en el mismo interior (salvo en los últimos momentos del film) que prácticamente no interactúan con otras personas. O sea que no es para nada cinematográfica.

La historia de una mujer grande que no tuvo nunca un orgasmo y busca a un hombre para experimentar lo que se perdió, no es nueva (me viene a la mente la grandiosa Una relación pornográfica/particular, según donde se la haya estrenado, con Sergi López y Nathalie Baye que no pude encontrar en ninguna plataforma). Creo que esta película podría haber sido mejor.

Entiendo cómo están construidos los dos personajes y me gustó la redención final de la mujer, pero los diálogos que tiene, aunque están pensados para acercar a esas dos personas, aburren distraen de lo esencial que es ver si la mujer logra superar sus barreras, algo que casi no se ve salvo en esa linda culminación en la que se mira desnuda frente al espejo (100 % spoiler). Y hablo de aburrimiento porque el cine es, en esencia, entretenimiento. O sea que si no cumple con su cometido... no sirve.

En el medio, un poco de simpatía y una lección de actuación de una profesional que no necesita demostrar nada, pues ya la vimos hacer todo tipo de personajes y compramos todo lo que venda. Su partenaire, Daryl McCormack, es capaz de transmitir los sentimientos de su rol con miradas y gestos, está muy bien.

Pero con ellos dos no alcanza para armar una película buena, entretenida, conmovedora, que ni el guión de la humorista británica Katy Brand ni la dirección de Sophie Hyde logran. Una pena.

PD/ff