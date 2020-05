"Cantar en español era mi sueño"

Jonas Zabala

Leonid Agutin tiene una trayectoria de 28 años en Rusia y compone desde los 12. Es uno de los artistas más populares en su país de origen, fue parte del ejército de la KGB y el jazz lo llevó a ser un cantante. Tiene una extraña fascinación con la música latina. Tanto es así, que su nuevo disco se llama La vida cosmopolita con sabor latino, y ahí es donde Agutin llega al punto de animarse a cantar en español. No solo eso, su primer single, “Quédate”, lo tiene cantando junto a Diego Torres.

—¿Por qué realizar un disco en español?

—Desde mi juventud hago música latina, y esperaba algún día poder hacerla con músicos latinos. El trabajo para el disco The Cosmopolitan Life (2005) y para el concierto en La Habana (2010) en su momento me tomaron mucho tiempo y energía por las cuestiones de la organización. Pero cuando Richard Bravo y Camilo Valencia, productores de La vida cosmopolita, me ofrecieron este nuevo álbum con ritmos latinos y en español, yo sentí que era el momento: ahora o nunca. Debía hacerlo porque era mi sueño y me llegó a las manos. Es lo que hice toda mi vida: las melodías sencillas rodeadas con mucha música. Nada de ritmos latinos modernos como el reggaeton.

—En el álbum aparecen nombres como Diego Torres, Jon Secada y Amaury Gutiérrez, ¿por qué quisiste trabajar con estos músicos puntualmente?

—Todo empezó con Amaury Gutiérrez, él participó mucho en el nuevo albúm: escribió letras para algunas canciones, grabó referencias vocales en español para ayudarme con el idioma, algunos coros, y me ofreció hacer una tema juntos. Con Diego Torres todo fue una gran suerte. Nosotros pensamos que sería bueno tener en nuestro disco un favorito del público latino, y así fue como se pusieron de acuerdo nuestros productores. Cuando él apareció yo le pregunté si era hijo de la misma Lolita Torres que yo había escuchado. Ella tuvo mucha popularidad en la Unión Soviética. Resultó que sí era su hijo. Diego estaba sorprendido porque le había llegado una oferta de un músico ruso, dijo que quería regresar a Rusia y que sería genial si nuestra canción se la dedicáramos a su mamá. Le respondí que eso no se discutía: la idea era perfecta. Hoy en día ya no puedo imaginar el disco sin Diego, Amaury o Jon. Igual que sin mi gran amigo, el guitarrista Al Di Meola, con quien hicimos juntos la canción “Just a Rainy Day”.

—¿Cuál creés que es el valor de la música? Especialmente por estos días de pandemia tan difíciles para el mundo.

—Hace poco leí en el Facebook una opinión que decía que los músicos y actores son sobrevalorados en nuestro día a día, que son personas con carreras que no son tan importantes y sin las que se puede vivir, porque lo más importante es poder comer. Seguro, la comida diaria es lo más importante. Pero ahora, en esta cuarentena, traten de apagar internet y la TV, dejen de escuchar música y ver películas, y piensen cómo se sentirían. A veces no lo notamos, pero la música nos acompaña constantemente, no podemos vivir sin ella, es como un alimento del alma, y solo si la apagamos entendemos que nos hace falta como el aire. A todos. La música es necesaria. Pero cuál música, depende del gusto, de la educación y por supuesto del lugar donde naciste. Sin música no se puede vivir: espiritualiza la vida, nos acompaña en los mejores y peores momentos y los sonoriza. Así que viva la música.