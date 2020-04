Disney + vs Netflix: los números detrás de la batalla por el imperio del streaming

por Juan Manuel Dominguez

Desde su lanzamiento en Estados Unidos, el 12 de noviembre, Disney + se ha convertido en la pesadilla de Netflix. La plataforma de streaming de Disney, que llegará a América Latina a finales de 2020, alteró el dominio cómodo que la empresa de Reed Hastings posee tanto en el mercado americano como a nivel global a la hora de las plataformas de entretenimiento.

La compañía del ratón anunció hace dos meses que poseía 22 millones de suscriptores en los territorios donde estaba disponible el servicio con las películas y shows de Disney, Marvel, Lucasarts y más franquicias que reinan globalmente. Ahora acaba de anunciar que ese número ha pasado los 50 millones de suscriptores, y eso tiene que ver con países que acaban de incorporarse en las últimas semanas como España, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Austria y Suiza (y Francia, que se negó en un instante a causa del ancho de banda que utilizaría el servicio en plena pandemia).

Ese número sí que es una pequeña pesadilla para Netflix, que en 2019 vio el número de nuevos suscriptores en territorio norteamericano disminuir respecto de otros años (8.3 millones de suscriptores nuevos en 2019 a nivel internacional pero tan solo 420.000 en Estados Unidos).

Netflix sigue dominando, sí, con 167 millones de suscriptores a nivel mundial (4.5 millones en Argentina). Es más, en Estados Unidos la plataforma posee 60 millones de suscriptores, lo cual pareciera anular el éxito en menos de un año de Disney + y sus 50 millones de suscriptores a nivel global. Pero Disney, como compañía que hoy ha dejado suspendida a parte de su plana creativa, también es dueña de Hulu, otra plataforma que aún no tiene llegada a todo el mundo (aunque los planes están) y, en Estados Unidos, posee 30 millones de suscriptores.

Kevin Mayer, el responsable del departamento de consumo doméstico de Disney, declaró: “Nos da mucha alegría la forma en que Disney + esta generando millones de suscriptores alrededor del planeta, y creemos que esto augura un buen futuro para nuestra continua expansión que ahora, afines de este año, apunta a territorios como Europa del Este, Japón y América Latina”.

Si bien las series originales de Disney +, que explotan franquicias ganadoras de miles de millones como Marvel y Star Wars, planeadas para 2020 están demoradas a causa del cese de rodajes en Hollywood, la compañía posee en su lista de shows exclusivos la segunda temporada de The Mandalorian, el show más exitoso de la plataforma, y varios shows con personajes de los Avengers (The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, What If…? y varios otros shows).

Para aumentar los seguidores en Estados Unidos, la plataforma de Disney lanzó de forma anticipada los estrenos de Frozen 2 y de Unidos, sus dos éxitos animados de los últimos meses.

Hubo mucha especulación respecto de si Black Widow, la nueva película de Marvel post Avengers: Endgame, sería finalmente estrenada online. Pero ni Kevin Feige, mandamás de Marvel, o Scarlett Johansson, la protagonista, han comentado nada al respecto y el estreno en cines se ha trasladado a noviembre.

Aun así, Disney + brinda y Netflix teme y depende éxitos sorpresivos, como Tiger King, o de clásicos como La casa de papel.