“Oppenheimer”, “Succession”, “El oso” y “Bronca”: los grandes ganadores

La 81ª edición de los Globos de Oro, la prestigiosa ceremonia que reconoce lo más destacado del cine y la televisión, tuvo lugar el 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

El primer duelo por los premios entre ‘Barbie’ versus ‘Oppenheimer’

Oppenheimer, Succession (HBO Max), El oso (Star+) y Bronca (Netflix) se destacaron como las grandes triunfadoras de la noche. Después de varios retrasos derivados de las huelgas de actores y guionistas durante 2023, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood finalmente reveló todas las producciones que destacaron este año en distintas categorías técnicas y actorales.

Robert Downey Jr, ganador por Oppenheimer

En esta edición, Oppenheimer se llevó un total de cinco estatuillas, mientras que Succession obtuvo cuatro. De manera similar, Bronca y El oso se hicieron acreedores de tres trofeos cada uno. Además, otras películas notables como El niño y la garza de Hayao Miyazaki, Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos y Anatomía de una caída de Justine Triet no pasaron desapercibidas.

Elenco de The Bear

'Succession' logró alcanzar un récord histórico de los Globos de Oro

'Succession' hizo historia al llevarse a casa el Globo de Oro a la mejor serie dramática de televisión, empatando así un récord de premios. La aclamada serie de HBO obtuvo su tercer Globo en esta categoría, uniéndose a 'Expediente X' (1994, 1996 y 1997) y 'Mad Men' (2007-09) en el mayor número de victorias como mejor serie dramática en los Globos de Oro. La particularidad es que 'Succession' logró este hito con solo tres de sus cuatro temporadas premiadas.

‘I’m just Ken’ sigue rindiendo en canciones para Ryan Gosling

En la ceremonia del domingo, la última temporada de 'Succession' también cosechó tres premios de interpretación, otorgados a Matthew Macfadyen como mejor actor secundario, y a los protagonistas Kieran Culkin y Sarah Snook. Con estos galardones, la serie acumuló un total de cuatro, siendo la máxima ganadora de la noche entre las series de televisión. En la competencia, superó a '1923' de Paramount+, 'The Crown' y 'The Diplomat' de Netflix, 'The Last of Us' de HBO y 'The Morning Show' de Apple TV+.

Jesse Armstrong, creador de Succession

"Decidimos que este era el momento adecuado para terminar, y eso fue agridulce. Sobre todo para mí, porque por fin me he comprado unos zapatos apropiados para ir a los premios y me temo que no podré ponérmelos mucho más tiempo. Es agridulce, pero cosas como ésta lo hacen más dulce", se lo escuchó decir a Jesse Armstrong, creador de la serie.

'Succession' es también la principal candidata a los Emmy de este año, con 27 nominaciones, aunque se quedó fuera en la ceremonia de las Artes Creativas del sábado.

'Oppenheimer', la película favorita en la temporada de premios

'Oppenheimer' se destacó al obtener cinco premios, convirtiéndose en la gran ganadora de la 81.ª edición de los Globos de Oro. Logró imponerse a la otra favorita, 'Barbie'.

Oppenheimer triunfó en cuatro categorías principales: mejor película, mejor dirección a cargo de Christopher Nolan, mejor actor con Cillian Murphy, y mejor actor secundario para Robert Downey Jr. Además, la banda sonora de la película, compuesta por Ludwig Göransson, fue reconocida con otro galardón.

Cillian Murphy.

La película de Nolan es un biopic sobre un héroe americano que fue denostado por la ‘caza de brujas’ para después volver a ser reivindicado. Una de esas historias de victoria, fracaso y redención que tanto le gustan a Hollywood.

JCCL. /fl