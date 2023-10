Internaron al periodista Jorge Lanata por una neumonía pero él dijo que "está todo bien"

El periodista Jorge Lanata fue internado esta mañana en la Clínica Favaloro por un cuadro de neumonía. La información la dio a conocer el propio conductor de Periodismo Para Todos (PPT), quien compartió la noticia a través de una comunicación telefónica durante su programa radial Lanata Sin Filtro, donde se ausentó este martes por los problemas de salud.

"Me enteré que usted ha hecho gala de sus dotes de adivinadora porque usted a la mañana dijo 'Debe tener algún problema respiratorio' y resulta que tengo neumonía", le comentó Lanata a su compañera Jesica Bossi, quien lo reemplazó esta jornada en Radio Mitre.

Jorge Lanata: "Massa es lo más parecido a Néstor como político que yo vi en los últimos años"

Y agregó: "Es eso, tengo neumonía, me están pasando vía por antibióticos, y, como es por vía, me tengo que quedar acá, en Favaloro, hasta tanto mejore esa situación y pueda volver a mi casa".

El periodista se mostró de buen humor durante la conversación y bromeó con su equipo en reiteradas ocasiones. En ese sentido, Lanata, que es fanático de River, ironizó sobre no estar enterado de que el sábado Boca se enfrentará con Fluminense por la final de la Copa Libertadores.

Lanata adelantó que este domingo conducirá PPT porque ya habría recibido el alta para ese entonces.

"No los escucho, tienen que agradecer porque si los escuchara echaría a la mitad del equipo", comentó, y añadió que "no escucho nada, no veo nada, estoy acá tirado. Está Margarita conmigo así que tengo soporte espiritual, está todo bien".

Sumado a esto, adelantó que ya estará dado de alta para el fin de semana, por lo cual conducirá PPT este domingo. "Hacemos PPT el domingo, es uno de los pocos domingos que no hay elección ni debate". Después, también entre risas, relató: "Yo me estoy portando bien, por ahora, recién llego".

La salud de Jorge Lanata

Parte de los problemas de salud del periodista están relacionados con el trasplante de riñón que se realizó en 2015.

En los últimos meses, el periodista fue noticia por sus reiterados problemas de salud. Al respecto, el pasado 23 de agosto quedó internado por un cuadro de infección urinaria. Si bien recibió el alta médica tres semanas después, el 12 de septiembre (día de su cumpleaños) volvió a terapia intensiva en menos de 24 horas por un cuadro febril.

Su salud se agravó tras sufrir una infección generalizada y volvió a recibir el alta el 16 de septiembre. "De todas las veces que estuve internado, esta fue la peor, o la segunda peor", explicó cuando retomó su rol como conductor radial.

En septiembre de 2022, el periodista trató un "bloqueo del nervio femoral" que le provocaba un dolor en su cadera. Además, en abril se contagió de Covid-19 y durante el 2021 también fue operado por una arritmia cardíaca y una patología arterial.

Volvieron a internar a Jorge Lanata a menos de 24hs de recibir el alta

En el pasado estuvo hospitalizado en distintas oportunidades. Al respecto, en 2020 fue operado en la Fundación Favaloro por un forúnculo. El año previo, 2019, estuvo 11 días internado por un cuadro de gastroenteritis, siendo que semanas más tarde sufrió una neuropatía diabética.

Gran parte de las complicaciones que sufre Lanata están relacionadas con el trasplante de riñón al que se sometió en 2015. Al estar inmunosuprimido, el conductor es más vulnerable a contraer enfermedades.

