La cartografía de nuestros sonidos

Laura Bruno*

“Como siempre, Bob Dylan tenía razón: los tiempos estaban cambiando. En solo un puñado de meses, la fauna de la calle Corrientes asistió a un espectáculo imposible: el momento en el que los jóvenes mufados de las películas de Rodolfo Kuhn y los rockers de Eddie Pequenino devenían súbitamente los náufragos de La Balsa”. 1966 es el vórtice: un torbellino de evolución que, hacia atrás y hacia adelante, emite sus descargas de electricidad”. Así empieza la editorial que abre los textos de Mapa del Rock (Aquí, allá y en todas partes 1966/2020), el proyecto de investigación convertido sitio web que está online en: mapadelrockcom.ar. “Si la efeméride es un lugar común, la cartografía es una cuenta pendiente. Mapa del Rock, en ese sentido, se propone desplazar el relato. Mejor aún: emplazarlo. Fijar enclaves, dibujar circuitos: trazar una geografía. Superponer los mapas de la historia hasta que, sobre la mesa, aparezca el laberinto”.

El KM. 0 de este recorrido está ubicado en 1966, en los comienzos de la dictadura de Onganía y apenas unos meses después de que Los Beatles lanzaran su disco Revolver, uno de los temas que incluía ese disco, Here, There and Everywhere, inspiró a Miguel Grinberg y a Susana Salzamendi a organizar un festival de rock titulado “Aquí, allá y en todas partes”. Varios emergentes rockeros locales como Moris, Tanguito, Javier Martínez y The Seasons se presentaron en el Teatro La Fábula del barrio del Abasto -el que estos días puede revisitarse en el documental Satori Sur en Cine.ar-, con una propuesta que incluía música, lecturas y todo tipo de proclamas generacionales. A poco más de medio siglo, aquella consigna sigue vigente, esta vez como una manera a partir del cual revisar pasado, presente y futuro de nuestra música y cultura.

Mapa del Rock privilegia una lectura espacial sobre una cronológica y lo hace a través de aquellos espacios emblemáticos que conformaron la historia del rock argentino. Comienza en la Ciudad de Buenos Aires y ubica cada lugar con un punto certero del Google Earth. Los primeros que se irán cartografiando son La Perla del Once en Avda Rivadavia y Jujuy, el Instituto Di Tella en Florida 900, el Estudio Panda en Avda Segurola 1289, la disquería El Agujerito en Galería del Este, Maipú 971, el Zero Bar en Avda Las Heras y República de la India, el Cine Ritz en Avda. Cabildo 666 y un largo etcétera, para luego multiplicarse en las calles de la ciudad, extenderse a la provincia de Buenos Aires y finalmente, a los centros urbanos más importantes del país. Enfocado en el público y apuntando a los contextos sociales y culturales que representaban aquellos lugares, buscamos hacer confluir cuatro generaciones de argentinos en un balance de más de medio siglo de recuerdos y memorias compartidas.

¿Qué era lo que empezaba entonces en 1966? ¿Había algo que terminaba? En cualquier caso, ¿era una continuidad o era una ruptura? Habrá que sumergirse en las reflexiones de Sergio Pujol en Antes del Rock y en la exhaustiva información de Víctor Tapia en El rock argentino antes de la revolución Beatle. De 1966 en adelante y por lo menos, hasta principios de los 80, el artículo “A Naufragar!” nos llevará a puerto de la mano de Martín Graziano.

Queremos construir colectivamente un Atlas del Rock Argentino; no queda otra que hurgar en los cajones, sacudir las cajas de fotos de nuestros amigos, hermanos, padres y abuelos, buscar entre los libros y revisar las imágenes en la memoria de los celulares. Los itinerarios casi se trazan solos de la mano de las juventudes argentinas que atraviesan el mapa, mientras nosotros nos proponemos reunir los materiales, recordar las sensaciones y compartir los recuerdos como hecho colectivo, sin nunca dejar de pensar las relaciones de continuidad que existen entre el rock, la cultura y la comunicación, y la manera en que éstas nos hace ser quiénes somos.

*Productora audiovisual y gestora cultural. Impulsora de www.mapadelrock.com.ar y productora de Satori Sur, documental que puede verse en la plataforma Cine.ar.