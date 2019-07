Las series animadas van por la taquilla de invierno

por Ana Seoane

Este año, más que otros, los niños sufrirán la crisis, ya que a la hora de ajustar los bolsillos lo primero que se corta es el esparcimiento. Pero las vacaciones de invierno llegan y con ellas las propuestas teatrales pensadas para los más pequeños. Las entradas más accesibles son las de los ámbitos oficiales (ver recuadro), pero no siempre resultan las más atractivas para la platea menuda, que está muy influida por las series y publicidades.

Uno de los artistas preferidos es indudablemente Diego Topa, quien reflexionó sobre su nuevo espectáculo –El viajero– que va de martes a viernes a las 14 y en dos funciones sábados y domingos (14.30 y 17.30) en el teatro Opera Orbis Seguros. La dirección artística es del mismo Topa, las coreografías son de Gustavo Carrizo y la dirección de actores de Emiliano Dionisi. En el elenco están Agustina Vargas, Caterina Petinari, María Florencia Ortega, María Florencia Liserre, Juan Pablo Mendé, Nelson Simonelli, Lucas Noacco y Tomás Martínez.

“Se trata de un viaje mágico por las emociones –anticipa Diego Topa– y, sobre todo, por la imaginación. Cada espectador podrá jugar con sus sensaciones atravesando un repertorio de canciones que los harán cantar, bailar y divertirse en familia. Es una nueva aventura musical donde todos se sorprenderán, y estoy muy feliz. El público puede disfrutar de un gran show, con una puesta en escena soñada por mí. Realmente desde el escenario puedo ver la reacción de la gente. Son increíbles las caritas de los chicos, y el asombro de los padres. Me emociona ver cómo disfruta la familia”.

Cuando se le pregunta a Topa por el precio de las localidades ($ 400 / $ 1000) afirma: “Una de las primeras cosas que acordamos con el equipo de producción cuando empezamos a trabajar en el show fue mantener el precio de las entradas. Es decir, respetar el mismo valor que el año pasado. Siempre pensamos en la gente, y las ganas que tenemos de que todos puedan disfrutar de este espectáculo. Yo trabajo para los más chiquitos, que son el público más hermoso, genuino y transparente. Son los primeros en hacerte saber si algo les encanta o no tanto… Soy un afortunado de trabajar de lo que me gusta y siento una gran responsabilidad por ser un referente para lo más preciado que tienen los papás: sus hijos. Estoy muy bien rodeado, con gente que tiene la misma pasión que yo por lo que hace y, entre todos, trabajamos para cumplir y superar las expectativas de los chicos, los padres y nuestras año tras año”. Su éxito tiene una explicación: “El amor, el amor por los chicos, por aportar mi granito de arena para que tengan una infancia más feliz, transmitiéndoles lindos mensajes y valores. Ellos me dejaron entrar en sus casas y en sus familias. Todos los días de mi vida agradezco estar en el lugar en el que me pusieron”, subraya.

Pero las propuestas siguen. Paw Patrol con En busca del tesoro, todos los días a excepción de los martes hará funciones a las 14 y 16.30 en el teatro Astral ($ 400 / $ 1.200). Otro clásico es el payaso más célebre de la televisión, quien presentará Piñón Fijo 30 años en el teatro Metropolitan Sure, sábados y domingos 14.30 y 16.30 y de miércoles a viernes 14.30 ($ 450 / $ 750).

El conocido personaje Peppa Pig presentará su nuevo espectáculo, Jugando a lo grande, en el teatro Metropolitan Sura, con funciones a las 15. En ese mismo ámbito –pero en otros horarios– irá todos los días a las 12, salvo los miércoles, Shopkins Live. Misterio en Shopville, con Jessicake, Bubbleisha, Peppa-Mint, Apple Blossom y Kooky Cookiecon. ($ 400 / $ 850). Otros dibujos muy populares son los que estarán sobre el escenario de El Nacional Sancor Seguros: PJ Masks, es hora de ser héroes irá de martes a domingos a las 14 ($ 400 / $ 850).

Entre las propuestas más caras sobresale como todos los años Disney On Ice con su nuevo show, Conquista tus sueños, en el Luna Park desde el lunes 13 de julio ($ 450 / $ 2.500) con funciones miércoles y jueves a las 19; viernes a las 15 y 19, sábados y domingos a las 11, 15 y 19. También Go! Vive a tu manera con el elenco original de la serie como Pilar Pascual (Mía), Santiago Sáez (Juanma), Renata Toscano (Lupe) y José Giménez Zapiola (Alvaro) harán funciones sábados a las 20 y domingo 21 a las 18, agregaron jueves 25 y viernes 26 a las 20. en el teatro Opera Orbis ($ 500 / $ 1.400). Sin olvidar Madagascar, el musical, que seguirá en el Lola Membrives desde el 13 de julio hasta el 4 de agosto a las 15 y 17.30 ($ 700 / $ 1.200).

Hay clásicos del teatro infantil y tal vez Georgina Barbarossa con su interpretación de Doña Disparate y Bambuco de María Elena Walsh lo sea. Vuelve todos los días de las 15 y 17 en el Teatro Multiescena ($ 400). También retorna Panam y el circo, con Carlos Balá, en el teatro Astral, solo el sábado 10 de agosto a las 14 ($ 350 a $ 800).

Entre los clásicos nacionales no puede faltar para los más pequeños un nombre: Hugo Midón. Se podrá ver una nueva versión de su comedia musical Huesito Caracú, el remolino de las pampas en El Picadero de martes a sábados a las 17 y los domingos a las 16 ($ 550). Subrayan que contarán con músicos en vivo y dirección de Emiliano Dionisi con Vanesa Butera, Laura Oliva y Roberto Peloni, entre otros. En ese mismo espacio también se presenta Dr. Fausto, versión y dirección de Claudio Gallardou, de martes a domingos a las 15 ($ 450).

Desde el 20 de julio y hasta el 4 de agosto se verá La pipetuá lunática, con Sebastián Amor, Maximiliano Miranda y Fernando Sellés, todos los días a las 15 en la Sala Pablo Neruda ($ 400 / $ 600). Mientras que la Kompanía Romanelli de Uruguay traerá teatro negro, El Gran Truco, desde el 20 hasta el 4 de agosto a las 17, salvo los domingos que irá a las 16.30 en la sala Picasso del Paseo La Plaza ($ 450 / $ 520). También estará el espectáculo Jam de magia. Despertando la ilusión de Marcelo Goobar y Nico Gentile, desde el 20 de julio hasta el 4 de agosto, de lunes a sábados a las 16 y domingos a las 15.30 ($ 400 / $ 500).

Canciones del zoo. Lulú y Tufín al rescate estarán en el Broadway de martes a domingo a las 16 ($ 400 / $ 700) compartiendo escenario con La granja de Zenón, que irá de martes a domingos a las 14 ($ 468 / $ 800).

Teatros oficiales: Precios accesibles

Como todos los años los ámbitos oficiales ofrecen propuestas a precios muy accesibles; incluso sumaron paquetes para las familias. El Teatro San Martín presentará a $ 180 varios espectáculos y habrá entretenimiento gratis. Recuerdos a la hora de la siesta, desde el sábado 20 hasta el domingo 4 de agosto, martes a domingos a las 14.30. Como todos los años el grupo de Titiriteros estrena Ulises y Penélope. Poema épico para teatro de títeres, con autoría y dirección de Gabriela Marges, de martes a domingos a las 15, en el teatro Regio. Habrá ópera para los más chicos, será Hansel y Gretel, del martes 23 de julio al domingo 4 de agosto, a las 11, con entrada gratuita (sujeta a la capacidad de la sala), en el Teatro de la Ribera. También gratis será Canciones para jugar, exposición participativa basada en la obra de María Elena Walsh, de martes a domingos de 14 a 18 en el hall Central Alfredo Alcón, del Teatro San Martín.

El Teatro Nacional Argentino/Teatro Cervantes presentará El hombre que perdió su sombra con funciones de miércoles a domingo a las 15 y La guiada, sábados y domingos a las 11, del 20 de julio al 4 de agosto ($ 280 y descuentos del 50% para jubilados, docentes y estudiantes de instituciones públicas, además del paquete familiar x 3 y x 4).

En el Centro Cultural 25 de Mayo se presentará La gran farándula de Gastón Marioni, con Omar Cali-cchio, Anita Martínez, Julián Pucheta, María Rojí y Nicolás Scarpino e irá de martes a domingos a las 17 ($ 250 / $ 300). Musiquitas, de Jorge Maestro y Sergio Vainmann, dirigido por Pablo Gorlero y con Ana María Cores encabezando el elenco, se podrá ver de martes a domingos a las 15 ($ 200 /$ 240). Mientras que el Centro Cultural San Martín repondrá Saltimbanquis, con libro y letras de Sergio Bardotti, música de Luis Bacalov y dirección de Pablo Golero, de miércoles a domingo a las 16.30 ($ 150 / $ 200 / $ 250).