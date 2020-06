"Lo sonoro permite experimentar"

Desde el 10 de junio se puede participar de una nueva experiencia: Amor en cuarentena. La novedad es que esta ficción escrita por Santiago Loza necesita de los celulares, ya que una vez inscripta para presenciarla la persona interesada elige a uno de los cinco intérpretes: Dolores Fonzi, Jorge Marrale, Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia o Camila Sosa Villada. Desde ese momento, recibirá durante dos semanas distintos whatsapps con la voz del actor o la actriz elegido, más fotos y canciones. Los textos, transformados en audios son los mismos para todos los actores. Esta nueva modalidad de ficción ya se estrenó en Uruguay, también se está dando en Ecuador y en cada país cuenta con elenco propio. Aquí en Argentina, en estos tiempos de cuarentena, fue el director Guillermo Cacace quien trabajó con el grupo vía Zoom. Parte de lo recaudado irá a la Casa del Teatro, el valor de la entrada que se puede adquirir por Alternativa Teatral es de $ 600, más una colaboración voluntaria.

—¿Cómo surgió este proyecto tan distinto?

—Fue la propuesta de un productor uruguayo, Ignacio Fumero Ayo, quien quería hacer una obra mía, pero ante la pandemia se postergó. Ahí me propuso escribir una serie para WhatsApp, ya que amigos suyos le contaron cómo habían vuelto a amores del pasado, en estos tiempos de encierro. Al principio dudé, porque no sabía, pero después pensé que podía ocupar mi cabeza y me iba a ayudar a volver a escribir, algo que me estaba costando. Empecé entregándole durante veinte días un texto diario. Investigué sobre esa voz ficcional amorosa.

—Además de la voz: ¿aparecerán en el celular fotos, música y otros archivos?

—Mi propuesta fue que cada intérprete eligiera imágenes y melodías para entrecruzar con mis textos. Invito a que cada uno se apropie del material. Es un juguete actoral, busqué lo sonoro para que el que escuche imagine. Por ejemplo, la actriz Camila Sosa Villada canta. Cada intérprete tiene libertad para sumar lo que quiera. No escribí sobre la cuarentena. Nunca se dice esta palabra.

—Mucha gente de teatro llevó sus espectáculos a las pantallas, pero ustedes proponen usar el celular…

—Siento que lo sonoro es un campo para experimentar. Me parece que hoy todo es pantalla, esto podrá ser un descanso para la vista y se abrirá un espacio imaginario. No estoy descubriendo nada nuevo. Desde hace siglos el hombre se reunía alrededor del fuego para escuchar historias. Es muy teatral e inherente al ser humano. No creo que el teatro sea presencial o no es nada, claro que lo pienso, pero en el mientras tanto hay que darle una vuelta.

—¿Tenías previsto filmar cine en el futuro?

—Iba a hacer mi guion titulado Animal print con un protagonista que es drag, y lo hará Nubecita Vargas. Mis ganas están pero no sé cuándo podré filmarlo, espero los protocolos. Me interesa mostrar ese mundo (drag) pero en la noche porteña. En los últimos años cobró mucha fuerza, sobre todo por los lugares donde se hacen competencias. Siento que revitalizaron la escena y pusieron en cuestión cierto machismo que tiene la escena nacional. Apareció en los 80 en los Estados Unidos, algo que muestra muy bien el documental Paris in Burning.

—¿Cómo ves el futuro?

—Me cuesta imaginarlo. Es muy complejo para mucha gente, incluso es devastador. Tal vez porque nuestra cultura estaba muy precarizada, por eso golpeó más. El futuro se volvió más corto. No tengo predicción. Me parece que lo creativo y teatral deberá hacerle frente.

La conexión de papel

El destino quiso que Santiago Loza pasara la cuarentena en su Buenos Aires adoptiva, ya que es cordobés. Tenía previsto asistir al estreno de su obra Matar cansa, en Madrid, interpretada por Jaime Lorente (el mismo de La casa de papel). “Mi idea –recuerda– era asistir al debut y hacer un taller allí. Luego pensaba irme hasta China… ¡Menos mal que no me subí a ningún avión!”. Sus textos dramáticos recorren todas partes del mundo, por ejemplo He nacido para verte sonreír y El mal de la montaña ya se conocieron en España, Nada del amor me produce envidia, en los Estados Unidos, Uruguay y Brasil.

Además de dramaturgo es guionista y director de cine e incursionó en la televisión. Volvió con Doce casas. Historias de mujeres devotas, estrenada en la Televisión Pública en el año 2014. Ahora se pueden ver sus capítulos los martes y miércoles, con un elenco rotativo donde estuvieron Marilú Marini, Claudia Lapacó o Verónica Llinás, entre muchas más. “Cuando nos convocaron –recuerda–, la idea fue hacer algo nacional, ya que el canal venía del éxito de En terapia, que tuvo que ser adaptado. Con Ariel Gurevich armamos estos guiones y junto a Eduardo Crespo los dirigimos. En ese momento fue con mucho apuro y trabajamos con mucha libertad. Ganamos dos Martín Fierro. Observo que muchos se enganchan y en estos tiempos se entabla otra relación. Esos personajes estaban confinados, porque no podíamos hacer exteriores, y ahora parecen muy actuales”.