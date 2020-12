Una pareja filmada en crisis

Los dos conocen las dificultades de hacer reír y se lo toman muy en serio. Será por eso que no extraña que Jorgelina Aruzzi y Roberto Moldavsky fueran convocados para la comedia Ex casados. Terminaron de grabar el 12 de diciembre y se enorgullecen de integrar el elenco de la primera película en reiniciar su grabación, después de la suspensión ocasionada por el Covid-19. Había empezado el rodaje en marzo, con guión de Sabrina Farji y Daniel Guebel, y la dirección de la primera. La ficción se completa con las actuaciones de Liz Solari, Michel Noher, Campi, Celina Font, Gabriel Corrado y Matías Desiderio. Confiesa Moldavsky ante su debut cinematográfico: “Mi relación con el cine era de ir y comer pochoclo, ahora paso a otro lado. Hice publicidad y alguna similitud tiene con el cine. Pero son dos mundos distintos sobre todo con respecto a los tiempos y la cantidad de tomas”. Agrega su compañera Aruzzi: “Él es un showman. Y trabajamos muy bien, con Sabrina (Farji) que es una gran directora de actores”.

—¿Cómo son sus protagónicos?

ARUZZI: Encarnamos a un matrimonio sin hijos que se separa y luego deben reencontrarse. Sonia, mi papel, comprende que se casó en tiempos machistas y vuelve empoderada a divorciarse. La película trabaja con los arquetipos: machismo y feminismo. En todos estos años no nos dábamos cuenta, ahora estamos aprendiendo y esto lo propone el film.

MOLDAVSKY: Se llama Roberto, pero no soy yo. Hace cosas y piensa distinto a mí, aunque somos de una misma generación. Es un publicista que incursionó en cine y tiene una agencia, pero empieza a quedarse atrás por los cambios que se producen en la vida y en la profesión.

—Ambos estaban haciendo televisión: ¿cómo hicieron?

A: Todo se modificó. Había empezado a trabajar en Flor de equipo (Telefe) con Flor Peña. Por suerte cuando salió la posibilidad de volver a filmar la película me autorizaron para que desapareciera. Allí encarno a Jacky Guzmán. Ahora estoy con la miniserie de los representantes de jugadores de fútbol con Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra titulada Los protectores. Además, están pasando Educando a Nina donde también trabajé en el 2016.

M: Tuve ventaja por cocinar mal… Sabía que cuando me eliminaran de MasterChef iba a grabar la película. Estuvimos en la gatera. La filmación de Ex casados empezó en marzo, antes de la pandemia. Nos quedamos trabados hasta que salió el protocolo. En esa instancia me propusieron integrar MasterChef y no quise perder esta propuesta.

—¿Dónde quedó la directora y dramaturga?

A: En realidad aparece en los vacíos de mi trabajo como actriz. Escribí algo pensando en Griselda Siciliani y en cualquier momento lo hacemos, esperemos que sea en el 2021.

—¿Qué te convenció para aceptar esta película?

M: No soy actor y se lo dije a la directora. Ella me subrayó que cuando terminaron el guión pensaron en mí. Me vieron en el teatro. Creí que podía hacer un papel chico, pero ellos insistieron para el protagónico. Soy un comediante y un humorista. Me encantó filmar la película, pero no me considero actor. Quiero que vuelva el teatro para volver a hacer reír, que es lo que más me gusta.

—¿Se estrenará en los cines?

A: Desde la producción tienen la esperanza que el 12 de agosto del 2021 podrán estar abiertos los cines y que se daría allí. Prefiero imaginármela en la pantalla grande.

M: Me encantaría que fuera en una sala de cine por los paisajes riojanos ya que filmamos en el Valle de Chañarmuyo. Sería una lástima perderse esa inmensidad. Pero nos adaptaremos a lo que haya, aunque esperamos que el año próximo podamos ir al cine.



El freno Del 2020

Como todos los actores tanto Jorgelina Aruzzi como Roberto Moldavsky debieron paralizar trabajos. “Estaba actuando en La verdad con Juan Minujín, Valeria Lois y Héctor Díaz en el Paseo La Plaza – recuerda Aruzzi– y tuvimos que suspender todo, la obra de teatro y la película. Por eso fue maravilloso poder volver a filmar sin ningún contagio. Tengo esperanzas que con estos protocolos podamos seguir trabajando. Tengo un proyecto teatral donde me dirigirá Nelson Valente, con producción de Gustavo Yankelevich. Y en abril estaré en la nueva ficción para Telefe titulada El primero de nosotros.” Aunque aclara que no puede anticipar nada más hasta que estén todos los contratos firmados.

Se sorprende Moldavsky: “En pueblos muy chiquitos en La Rioja me reconocían por MasterChef Celebrity. Es un programa que va cinco días a la semana con mucho rating. De este viaje me llevé esa felicidad. La gente pensó ‘come mucho, cocina bien’. Separemos ser buen cocinero con una torpeza culinaria. Para mis amigos cocino bárbaro para Martitegui no… Es un juego. La gente se identificó con el humor que le ponía a cualquier plato que me tocaba cocinar. Aparte el grupo humano es muy bueno. Fue todo ganancia”.

“Quiero volver al teatro que dejé –finaliza Moldavsky–. Si hay que esperar la vacuna la esperaremos. No hice streaming porque no me siento cómodo frente a una cámara. Necesito la risa de la gente. No me convence una platea al 30% es como un teatro semivacío o una muy mala función. Me nutro de los espectadores. Hoy por hoy no veo la posibilidad de volver al teatro”.