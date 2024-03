Maria Passucci: De casa al trabajo y del trabajo a más trabajo

El desarrollo profesional comprende la posibilidad de realizarse profesionalmente, disfrutar del trabajo, generar suficientes ingresos y lograr el éxito profesional.

Pero pocos recuerdan que desarrollarse profesionalmente implica la posibilidad de gestionar el tiempo de manera que nos permita trabajar, no estresarnos por demás y tener tiempo libre de calidad.

Si bien el día tiene 24 horas, la construcción y la percepción del tiempo es meramente subjetiva. Es decir, lo que cada persona cree que puede hacer en determinadas horas o cómo hará rendir su día y su jornada laboral depende de la sensación que cada uno tenga de cómo administrará su tiempo y de qué hará con él.

Al vincular el tiempo con la productividad, se ponen en juego dos factores. Por un lado, lo subjetivo del tiempo, como se mencionó anteriormente y por otro los parámetros superyoicos y los mandatos internos que hacen referencia a cómo cada uno percibe su cumplimiento de obligaciones, la resolución de tareas y el nivel de perfección al momento de cumplirlas.

Las personas con mayor autoexigencia se imponen parámetros de excelencia en exceso al momento de cumplir sus tareas, para ellos, muchas veces resulta difícil finalizar con sus tareas laborales en tiempo y forma.

Ser más productivo, ¿Implica tener menos tiempo libre?

La era de la productividad y el tiempo libre parecen ser dos cosas por completo contrapuestas para los trabajadores intelectuales.

A diferencia de lo que se creé, el realizar un trabajo intelectual hace que muchos profesionales no puedan desconectarse de sus obligaciones a pesar de no encontrarse en su oficina. Esto lleva a reducir su tiempo libre para disfrutar con sus familias, disminuir su calidad de vida y aumentar su grado de estrés. No sólo se reduce su salud psicofísica sino también su productividad.

¿Qué pasa con aquellos profesionales que aun habiendo cumplido con las tareas pactadas no logran desconectarse mentalmente de sus tareas? ¿Cómo pueden gestionar su tiempo para aumentar su calidad de vida?

¿Se trata entonces de la percepción del tiempo o de una carrera contra la autoexigencia?

Cómo gestionar el tiempo para tener mejor calidad de vida:

Aprender a decir que no, plantearse objetivos realistas y posibles de ser logrados, agendar cada compromiso, tener pausas activas en el trabajo, priorizar los tiempos de descanso, buena alimentación y hacer actividad física. En caso de ser necesario, concurrir a un espacio de psicoterapia siempre resulta beneficioso para poder trabajar sobre uno mismo.