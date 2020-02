"A Sanders le irá muy bien con los latinos porque forjó una coalición multirracial"

Augusta Saraiva

El historiador Geraldo Cadava, profesor de la Universidad Northwestern y especialista en comportamiento electoral latino, analizó para PERFIL el posible impacto de las primarias entre los latinos, la minoría más grande en las próximas presidenciales en Estados Unidos.

—¿Qué debemos esperar en Nevada, especialmente en relación a la comunidad hispana?

—A Sanders le irá muy bien entre los latinos en Nevada, no solo porque ha pasado en otros estado s, sino también porque los sindicatos son realmente fuertes allí, y muchos latinos son miembros de esos sindicatos. También será interesante ver cómo le irá a Warren, quien ha hecho un esfuerzo para acercarse particularmente a líderes latinas. O moderados como Klobuchar y Buttigieg, quienes ahora están fuera de sus zonas de confort en el Medio Oeste.

—¿Y por qué los latinos apoyan más a Sanders que a otros candidatos?

—De todos los candidatos, él ha forjado una coalición multirracial y obrera. También tiene un mayor conocimiento entre los hispanos debido a su campaña en 2016. Y, claro, ha adoptado un enfoque popular entre los latinos, especialmente los más jóvenes: promete cambiar realmente Washington para mejorar las vidas de los trabajadores. En un momento en que el escepticismo hacia los políticos es muy alto entre los latinos, muchos creen en Bernie.

—Muchos cubanos y venezolanos apoyaron a Donald Trump en 2016. ¿Qué grupos latinos apoyan a los demócratas?

—En general, cubanos, venezolanos y nicaragüenses apoyan a los republicanos, mientras que mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños y guatemaltecos apoyan a los demócratas. Las familias de los primeros huyeron de América Latina debido a los horrores del socialismo. Creen que se han beneficiado del capitalismo y ven a Estados Unidos como el defensor de la libertad en el mundo. Además, se oponen al aborto y muchos son cristianos. Los latinos demócratas, en cambio, argumentan que ese partido se preocupa más por la clase obrera y lucha por la igualdad racial, social y económica. Cada grupo también tiene sus propias preocupaciones: los puertorriqueños, el estado de la isla; los cubanos, el comunismo; y los mexicanos, la frontera.

Académico

☛ Geraldo Cadava es doctor en Historia egresado de la Universidad de Yale y profesor en la Universidad Northwestern.

☛ Su tema de investigación son los latinos y la frontera entre México y los Estados Unidos.

☛ Su libro Standing on Common Ground: The Making of a Sunbelt Borderland, sobre la frontera entre Arizona y Sonora, ganó el premio Frederick Jackson Turner.

☛ Publicó artículos en The Washington Post y Los Angeles Times.