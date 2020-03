Alberto Fernández pide "cooperación sanitaria" a los líderes del G20

El presidente Alberto Fernández tiene previsto participar este jueves 26 de marzo en una teleconferencia con los líderes del G20 en la que solicitaría "aumentar la cooperación sanitaria" de los países desarrollados. El mandatario estará acompañado en esa comunicación por el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.

La cumbre virtual está programada para llevarse a cabo entre las 9 y las 10.30 horas, confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas. El primer orador de esa teleconferencia será Alberto Fernández, mientras que Solá participará en carácter de canciller. En la reunión también serán protagonistas otros miembros del G20, como los presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Emmanuel Macron (Francia), Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rusia) y Boris Johnson (Reino Unido), entre otros.

En el encuentro virtual también participarán otros países particularmente afectados por la pandemia, como España, Jordania, Singapur y Suiza, así como representantes de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Salud (OMS) y de Comercio (OMC).

Coronavirus: una oportunidad para nuestra economía

El pasado 18 de marzo, Fernández participó de una teleconferencia con algunos presidentes de la región para llevar adelante un seguimiento de las medidas tomadas para prevenir la expansión de la pandemia de coronavirus y "coordinar acciones" en ese sentido.

En esta ocasión la cita fue gestionada por Arabia Saudita, que ocupa la presidencia pro témpore del G20, para coordinar una respuesta a la amenaza de recesión de la economía mundial provocada por la pandemia de coronavirus, por lo que "el presidente de cada país o titular de organismos internacionales contará con 3 minutos para realizar su exposición".

"Cuando el mundo se enfrenta a la pandemia del COVID-19 y a los desafíos que supone para los sistema de sanidad y para la economía mundial, convocamos esta cumbre extraordinaria del G20 para unir esfuerzos para una respuesta mundial", declaró en Twitter el rey Salmán, que asume la presidencia rotativa del G20.

As the world confronts the COVID-19 pandemic and the challenges to healthcare systems and the global economy, we convene this extraordinary G20 summit to unite efforts towards a global response.

May God spare humanity from all harm.