América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia, ya cuenta 40.000 muertes

América Latina y el Caribe superaron la cifra de 40.000 decesos desde que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió el viernes que la región es "un nuevo epicentro" de la pandemia, con una situación particularmente alarmante en Brasil.

Brasil entrega día a día números brutales de la pandemia y, tras convertirse en el segundo país del mundo por contagios, se temen miles de muertes para junio, cuando los expertos esperan el pico, mientras el presidente Jair Bolsonaro afronta una crisis política de magnitud.

En las últimas 24 horas el país reportó 15.813 nuevos casos para sumar hasta ahora 363.211, así como otras 653 muertes y sumar 22.666 decesos por COVID-19. El récord diario de decesos se dio el pasado jueves con 1.188, por lo que las autoridades aclararon que la reducción en las notificaciones de este fin de semana se debió a la disminución en el funcionamiento de las unidades de salud, tanto públicas como privadas.

Con 22.666 muertos, Brasil es de lejos el país más castigado de la región, seguido de México (7.394) y Perú (3.456).

Sao Paulo, el estado más industrializado y poblado de Brasil con 46 millones de habitantes, lidera la estadística con 82.161 casos y 6.163 muertes. El gobierno local informó este domingo de una ocupación del 91,8 por ciento de las camas para pacientes de COVID-19 en la red pública.

Entre tanto este lunes continuará el feriado anticipado en Sao Paulo, donde las autoridades buscan alentar la cuarentena voluntaria para contener el contagio del virus. Pese a la medida este fin de semana sólo el 52 % de los habitantes de ese estado permanecieron en aislamiento, cuando lo necesario es el 70%, por lo cual no se descarta que en los próximos días se determine un aislamiento más riguroso.

Brasil no sólo es el segundo país del mundo con más casos detectados de coronavirus, sino también el quinto en número de muertes por la pandemia. Pero cifras extraoficiales hablan de una situación aún mucho más grave, con casi tres millones de infectados y miles de muertos no contabilizados. Un estudio del Imperial College de Londres encuentra en Brasil la tasa de contagio más alta para Covid-19 en el mundo: cada persona lo transmite a otras tres. Y, encima, todavía no se alcanzó el pico de la pandemia. Las proyecciones fluctúan, pero existe cierto consenso de que el máximo de contagios se alcanzará a fines de mayo y el de los muertos en junio.

Chile, "al límite"

El aumento exponencial de contagios de Covid-19 y de casos graves en Chile, está poniendo al país sudamericano "al borde del límite" de sus capacidades hospitalarias públicas y privadas, admitió el presidente Sebastián Piñera.

El Ministerio de Salud confirmó este domingo la cifra de 69.102 casos del coronavirus y 718 muertes desde que comenzó la pandemia en el país. De acuerdo con el reporte, hasta el cierre de las 21:00 hora local del sábado (01:00 GMT del domingo) se registraron en 24 horas otros 3.709 contagios y 45 muertes más respecto a la jornada previa.

Perú prolongó hasta el 30 de junio el confinamiento total instaurado el 16 de marzo.

De la cifra de nuevos casos confirmados, 3.343 personas presentaron síntomas y 366 se mantuvieron sin ellos, en tanto, se reportaron 28.148 recuperadas. El subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, indicó que hay 1.090 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 942 están conectadas a ventilación mecánica y 211 se encuentran en estado crítico.

Zuñiga detalló que en 24 horas se conocieron los resultados de 14.426 pruebas, con lo que sumaron 471.758 desde que comenzó el rastreo en marzo pasado.

En la ciudad de Santiago rige una cuarentena total hasta el próximo 29 de mayo, lo que implica que alrededor de siete millones de personas permanecen en confinamiento, medida que se extiende a otras localidades. El resto del país se encuentra bajo estado de excepción constitucional y toque de queda nocturno, además de que mantienen cerradas las fronteras, suspendidas las clases y paralizado el comercio no esencial.

Ecuador

En Ecuador, en tanto, en las últimas 24 horas se tuvieron 498 contagios más y 12 decesos, para sumar 36.756 casos confirmados y 3.108 muertes desde el inicio de la pandemia en el país sudamericano. El Ministerio de Salud Pública (MSP) del país dio a conocer este domingo que de forma adicional hay 1.929 fallecidos "probables" de COVID-19 a nivel nacional.

El MSP reportó que del total de muestras tomadas se descartaron 45.743, mientras que 23.580 esperan resultados. Del total de casos confirmados, 15.133 personas se encuentran estables en aislamiento domiciliario, 460 hospitalizadas estables y 206 con pronóstico reservado.

En México el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la crisis económica causada por la pandemia provocará la pérdida de un millón de empleos en 2020.

El virus, cuya transmisión es comunitaria en Ecuador, afecta en mayor o menor medida las 24 provincias ecuatorianas. La provincia de Guayas, epicentro del virus en el país, sigue con el aumento de casos al sumar este domingo 13.787, es decir, 217 más respecto al sábado, así como 1.362 fallecidos.

Varias localidades ecuatorianas relajaron en los últimos días la cuarentena iniciada el 17 de marzo pasado, al considerar el número de contagios, con el propósito de reactivar sus economías locales, en el marco de la "nueva normalidad" que rige desde el pasado 4 de mayo.

Colombia

En cuanto a Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer este domingo que el número de casos pasó a 21.175 desde que comenzaron en el país, mientras que las muertes aumentaron a 727 y los pacientes recuperados a 5.016. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, dio a conocer que el departamento de Antioquia y su capital Medellín serán pilotos a partir de mañana lunes de una apertura de centros comerciales y otro tipo de actividades.

"Este piloto va a tener el propósito de afinar el inicio de la actividad productiva planteada para el primero de junio, que tiene en consideración actividades en centros comerciales para validar cómo se cumplen los protocolos de bioseguridad y que estemos listos (...) con la garantía del cuidado de la vida", declaró el funcionario.

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció el pasado 19 de mayo que se extendía hasta el próximo día 31 el aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena nacional por COVID-19, mientras que la emergencia sanitaria se prolongará hasta el 31 de agosto venidero. Las fronteras marítimas, terrestres y aéreas de Colombia continuarán cerradas hasta el 30 de junio próximo, al tiempo que únicamente son permitidos los vuelos humanitarios.

Sebastián Piñera, declaró durante la apertura de un hospital de campaña en Santiago que el sistema sanitario está saturado y "cerca del límite".

Centroamérica y el Caribe

Respecto a la región de Centroamérica, Costa Rica sumó este domingo 12 nuevos casos para alcanzar hasta ahora la cifra de 930, así como 10 muertes en total. El ministro de Salud de este país, Daniel Salas, detalló que el total de casos corresponde a 432 mujeres y 498 hombres, con edades hasta los 87 años: 816 adultos, 50 adultos mayores y 64 menores. La cantidad de personas recuperadas a su vez se incrementó en 13 para sumar 620, mientras que los casos activos disminuyeron a 300.

Costa Rica aplicó hasta la fecha 23.378 pruebas para detectar COVID-19, con 15.491 casos sospechosos descartados. En cuanto a la región del Caribe, los contagios y decesos también continúan en aumento, como en el caso de República Dominicana, donde las autoridades de Salud confirmaron este domingo un acumulado de 14.801 contagios y 458 muertes.

Un boletín especial del Ministerio de Salud señala que al cierre del sábado se reportaron 379 nuevos casos respecto al registro oficial anterior, en que la media corresponde a 41 años de edad. Hay 3.915 personas en aislamiento domiciliario y 2.295 hospitalizadas, mientras que el número de pacientes recuperados pasó a su vez de 7.854 a 8.133 respecto al reporte anterior y hay 122 en unidades de cuidados intensivos.

Argentina, el aislamiento social obligatorio se prolongó hasta el 7 de junio, debido a una rápida aceleración de los contagios, que se quintuplicaron en Buenos Aires en las últimas dos semanas.

Cuba, por su parte, reportó este domingo 10 nuevos casos para sumar 1.941, así como un fallecimiento más, con lo que el número de decesos aumentó a 82 desde hace dos meses y medio que comenzó la pandemia en el país caribeño. El Ministerio de Salud Pública (Minspa) dio a conocer que otras 18 personas recibieron el alta médica, mientras que 168 pacientes permanecen en hospitales, 165 de ellos con evolución estable y tres graves.

La entidad reportó un total de 1.689 altas hasta ahora y 585 personas ingresadas, la cifra más baja de los últimos 15 días, mientras otras 1.704 se mantienen en sus hogares bajo vigilancia sanitaria desde el sistema de atención. La última persona fallecida tenía 85 años y fue contacto de otra contagiada, con varios días reportada como crítica en un hospital de la central provincia de Villa Clara.

