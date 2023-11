“Argentina necesitará una visión más clara de su política exterior”

Benjamin N. Gedan, director del Programa América Latina del Wilson Center, profesor adjunto en la Universidad John Hopkins, exdirector para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y exresponsable de Argentina en el Departamento de Estado de EE.UU., realizó una exposición en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) sobre el presente y el futuro del vínculo entre Argentina y Estados Unidos. En esa oportunidad conversó con PERFIL.

“Argentina no ha tenido una política exterior, sino una política interna disfrazada de política exterior. Hay muchas pruebas de esto: tiene que ver con el comportamiento de varios embajadores, tiene que ver con los dichos del canciller, con la falta de respuestas adecuadas a la crisis en Venezuela, entre muchos otros asuntos”, declaró Gedan a PERFIL.

“No he dicho esto para decir que es fácil balancear los intereses del Estado argentino, como equilibrar la relación con China y con Estados Unidos; de hecho, es bastante complicado. Pero insisto con que es importante, al menos, tener una política exterior, pensar en las alianzas necesarias, en el rol que el país puede jugar en el mundo, en los beneficios, tanto económicos como diplomáticos, que podría obtener Argentina con una política realmente activa que promueva una visión para el mundo, con alianzas estratégicas, comerciales y diplomáticas”, expresó Gedan.

¿Cómo darle prioridad a la política exterior en un país en crisis económica? Para Gedan, una política exterior fuerte puede ser una herramienta útil para sortear las dificultades monetarias. “Se dice que, sin orden interno, sin una macroeconomía funcional, es muy difícil para la Argentina tener el poder blando que merece y que puede tener. Que es complicado poner la atención y los esfuerzos, los recursos humanos, y el liderazgo del país enfocado en la política exterior. Pero yo creo que no hay que demorar en pensar en este tema, porque puede jugar un rol importante para la economía. A través de una política exterior más activa se puede atraer más atención, más inversión, al menos, para hacer publicidad”, indicó.

Oportunidades. Aprovechó, además, para mencionar las oportunidades que abre el reciente resultado electoral: “Con la transición presidencial se puede transmitir otra imagen del país, se puede comunicar que en la Argentina hay un liderazgo que no es la puerta de entrada para Rusia, que hay otra visión en la nación. Que la comunidad internacional sepa que hay otro camino, porque no todo el mundo está siguiendo de cerca la transición política de Argentina”.

Sobre el presidente electo opinó: “Milei ha sido capturado en internet y en todas partes del mundo por algunos rasgos interesantes en su campaña y su estilo. Es importante que aproveche la política exterior para recordar al mundo que acá se desarrolla un cambio político y un nuevo equipo está llegando a la Casa Rosada”.

“Milei va a tener que moderar su política interna, va a tener que consensuar su política económica, va a tener que negociar en el Congreso. Puede que decida usar su autonomía en la política exterior, a través de una mirada más agresiva, más personal. Este es un riesgo para la Argentina y para muchos países que tienen un presidente sin mayoría en el Congreso”, opinó.

Mundos diferentes. El profesor se aseguró de remarcar la visión del mundo compartida entre Argentina y Estados Unidos, basada en los “valores occidentales”. “Lo importante es que los dos países estemos de acuerdo en que tenemos que desarrollar, mantener y promover una visión activa sobre cómo debe funcionar el sistema internacional, cómo debemos hacer frente a los desafíos globales, como el cambio climático, las crisis migratorias, las violaciones de derechos humanos y los modelos autoritarios, incluidos los de los países con los cuales tenemos que tener relaciones comerciales”, afirmó.

“Eso no implica que no podamos, al menos, reconocer que son políticos negativos y que no reflejan los valores democráticos que tenemos en los países occidentales”, señaló.

La guerra entre Moscú y Kiev fue otro de los temas en la mesa: “Ha sido decepcionante la respuesta regional hacia la guerra en Ucrania y todas las barbaridades que hemos visto sobre cómo Putin maneja este conflicto, porque no es como el caso de China, que sí tiene un mercado muy importante en América y pone mucho capital estatal en la región. Rusia no tiene nada para aportar a Latinoamérica, no pone inversiones, no consume muchos de los productos y servicios, y tampoco tiene un sistema político atractivo o relaciones históricas de importancia con países como Argentina”.

Continuó Gedan: “El caso de Rusia es una buena oportunidad para tomar decisiones basadas en valores. Lo que pide Ucrania de Latinoamérica y del sur global no es mucho: no es armamento, ni financiamiento, ni la participación de sus tropas en la guerra, sino algunas votaciones en las Naciones Unidas y ruedas de prensa con presidentes criticando a Putin en el mundo occidental; y ni siquiera podemos contar con estas acciones simbólicas de nuestros socios y vecinos en Latinoamérica”.

Sin embargo, consideró que “tiene sentido mantener buenas relaciones con todos los actores importantes; por la fragilidad del mundo. Pero yo no lo veo así y desde la perspectiva de casi todos en Washington, y creo que también de Europa, creemos que la falta de posición es una oportunidad perdida en un momento en que hay una amenaza muy fuerte en contra de nuestra visión compartida para el mundo”.

Finalmente reafirmó: “Reconozco que la Argentina tiene mucha capacidad para jugar un rol muy importante en la región de Sudamérica, en Latinoamérica y en el mundo. Trabajando en conjunto con sus amigos internacionales, como con los Estados Unidos, tiene mucho potencial, pero va a necesitar una visión más clara sobre su política exterior”.