El crimen que conmociona a México: asesinaron a tiros al rapero Lefty SM en su casa

El rapero Lefty SM, quien había alcanzado fama con el tema "Soy mexicano, esa es mi bandera", fue asesinado a tiros en su casa de la ciudad de Jalisco, cuando un grupo comando ingresó con fines de robo o secuestro.

El artista azteca de 31 años de edad fue atacado este sábado en su casa en Zapopan, Jalisco, en el fraccionamiento La Cima, cuando un comando entró por la fuerza a la finca y trató de llevárselo, al no conseguirlo, presuntamente le dispararon, según el portal mexicano El Financiero.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la muerte del cantante e informó la integración de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y capturar a quien o quienes resulten responsable.

El artista azteca de 31 años de edad tenía dos hijas. FOTO: Instagram @leftysm_

Alzada, la disquera del cantante, expresó mediante un comunicado posteado en Instagram: "Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas. Agradecemos su comprensión en este momento tan difícil y todos los mensajes de apoyo y amor que nos han externado. Hasta el infinito en nuestra memoria y nuestro corazón".

En tanto, la pareja del artista, Eza Mary, escribió en Facebook: "No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame, mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor".

El sitio de Jornada indicó que sujetos armados a bordo de un sedán blanco sin patente irrumpieron en el domicilio de Sauceda Vázquez, quien fue baleado al resistirse a un asalto.

Tras el ataque, Lefty SM fue trasladado hasta un hospital privado, ubicado sobre la avenida Central de la colonia Residencial Poniente, en el municipio de Zapopan, donde pocos minutos más tarde fue declarado fallecido.

Los éxitos de Lefty SM

Lefty SM llevaba más de una década en la música, cuando en 2019 lanzó un disco como solista, Avión de papel.

Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. FOTO: Instagram @leftysm_

A ese trabajo le siguieron más éxitos y colaboraciones en 2020, como Necesidad con Santa Fe Klan, donde se incluyen temas como "Mi Decepción", "Se Fue", "Bajo Tierra", "Por Mi México", "Soy Mercenario", "Está Caliente", "Seguimos Pegando", "Huele Huele", "Yo Soy El Dealer" y "Outro".

También tuvo participaciones con otros artistas como Neto Peña, C-Kan, Tiro Loko, Santa RM, MC Davo y El Komander.

En la plataforma Spotify, Sauceda suma más de 4 millones de oyentes mensuales, con éxitos como "Por mi México", "Ando al Millón", "Díganle", "Encerrado en mi Mundo" y "Volando".

"México lindo y bandido, diario a diosito le pido que me cuide a la familia si algún día el cora ya no late", escribió a inicios el pasado 3 de agosto en Instagram.

ED