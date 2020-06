Antifa, el grupo "terrorista" según Trump, qué es, quiénes lo integran, cuándo nació.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el domingo 30 de mayo que su gobierno incluirá al movimiento de extrema izquierda "Antifa" (antifascista) en su lista de organizaciones "terroristas".

"Estados Unidos va a inscribir a Antifa en la categoría de organizaciones terroristas", tuiteó el presidente norteamericano,que atribuyó en los últimos días a este movimiento y a otros "extremistas radicales" los desbordes violentos de manifestaciones originariamente pacíficas en protesta por la muerte de un hombre negro de 46 años a manos de un policía blanco.

En una serie de posteos, el mandatario felicitó a las fuerzas del orden por haber logrado controlar la situación en Minneapolis en la noche del sábado 30 de mayo. "Los anarquistas conducidos por los Antifa, entre otros, fueron rápidamente controlados por la policía. Debería haber sido hecho por el alcalde ya en la primera noche, y no hubiera habido ningún problema", afirmó.

“I don’t see any indication that there were any white supremest groups mixing in. This is an ANTIFA Organization. It seems that the first time we saw it in a major way was Occupy Wall Street. It’s the same mindset.” @kilmeade @foxandfriends TRUE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020

Trump aludió así a Jacob Frey, el alcalde demócrata de esta gran ciudad del norte del país, donde se iniciaron las protestas tras la detención y luego muerte de George Floyd, cuyas imágenes se viralizaron y generaron un fuerte repudio alrededor del mundo.

En la filmación se ve como el policía Derek Chauvin se arrodilla sobre el cuello del hombre durante largos minutos, aún cuando éste le dice que no puede respirar. El agente fue arrestado el viernes y está acusado por "homicidio involuntario".

La respuesta de Antifa a estas acusaciones no tardó en llegar. Desde la cuenta de Twitter New York City Antifa le contestaron directamente a Trump: "Para que conste: ‘antifa’ es la abreviatura de antifascista o acción antifascista. Creemos en y luchamos por un mundo libre de fascismo, racismo, sexismo, homo/transfobia, antisemitismo, islamofobia y prejuicios en general. Las protestas no tienen líderes ¡Todo el poder al pueblo!”.

For the record, antifa is short for antifascist or antifascist action. We believe in & fight for a world free of fascism, racism, sexism, homo/transphobia, antisemitism, Islamophobia & bigotry. The protests are leaderless. All power to the people! — New York City Antifa (@NYCAntifa) May 31, 2020

"¿Se dan cuenta de que cuando él dice ‘Antifa’ se refiere a cualquiera que esté en las calles? Se refiere a cualquiera que proteste o se oponga al régimen en cualquier circunstancia. Esto no tiene nada que ver con que te gusten o no los antifa o con que sepas de qué se trata ser antifa. El hecho de que pienses que no sos antifa no te pone a salvo”, declararon en otro tuit.

Y'all realize that when he says "ANTIFA" he means everyone on the streets? That he means anyone who protests or opposes his regime ever? This has nothing to do with whether you like antifa or even what antifa is about. You're not safe just because you think you're not "antifa". — New York City Antifa (@NYCAntifa) May 31, 2020

Orígenes. El comienzo de los grupos Antifa data de las décadas de 1920 y 1930 y se relaciona con los movimientos que luchaban contra los fascistas europeos en ese momento.

Mark Bray, autor del libro Antifa: The Anti-Fascist Handbook, detalló que el movimiento estadounidense moderno comenzó en la década de 1980 con un grupo llamado “Acción antirracista”, vinculado al mismo tiempo con la precursores de los movimientos antifascistas en este país que hicieron frente a los supremacistas blancos y neonazis estadounidenses.

Sus miembros se enfrentaron a skinheads neonazis en la escena punk en el Medio Oeste estadounidense y en otros lugares. Si bien desde el 2000 el grupo estuvo poco activo, cuando llegó Trump al poder eso cambió.

