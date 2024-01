El New York Times recomendó 52 lugares para visitar en 2024, hay 12 en Latinoamérica pero se olvidó de la Argentina

En enero de cada año, The New York Times publica su habitual lista de los 52 lugares recomendados como destinos para planificar viajes. En esta oportunidad, si bien hay 12 recomendaciones a sitios de América Latina, Argentina no aparece entre esos lugares.

En el 2022, el diario estadounidense había incluido entre los primeros diez recomendados –en el puesto 6– a los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. Lo destacaba como “uno de los parques más grandes de la Argentina” con “cerca de dos millones de acres de praderas, lagunas, islas y humedales protegidos, y un santuario para grandes poblaciones de animales".

La lista de este año de “52 places to go in 2024” (”52 lugares para ir en 2024”) sí incluye a países vecinos como Uruguay (en el puesto 36, la recomendación específica es Montevideo) y O’Higgins, en Chile, en el puesto 8. Sobre este destino, The New York Times destaca las “experiencias culinarias rurales en la Ruta de los Abastos”.

Montevideo, Uruguay.

Los expertos del diario elaboran esta lista anual teniendo en cuenta los viajes sostenibles y los acontecimientos culturales de los distintos lugares del mundo.

Exceptuando a Argentina, los destinos de Latinoamérica siguende la siguiente forma: en el puesto 11 está recomendado Domínica, en el Caribe; el 15 es para Salar de Uyuni, en Bolivia; en el 23 recomiendan la Península del Yucatán, en México.

Además, en el 26 el destino sugerido es Quito, en Ecuador; en el 32 Brasilia, en Brasil; el puesto 33 es para El Salvador;en el 45 ubican a Granada, en el Caribe; el 46 es para el Camino de Costa Rica, “la unión entre el Pacífico y el Caribe”; el destino 49 es Choquequirao, en Perú, y finalmente el 51 para Reserva de la Biósfera Santuario Mariposa Monarca, en México.



La lista completa de los 52 elegidos por el New York Times para conocer en 2024

1. “The Path of Totality”. La línea de lugares donde ver el eclipse solar total del 8 de abril.

2. París. Será sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.

3. Yamaguchi, Japón.

París será sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.

4. Nueva Zelanda en tren. “Un viaje de 17 días en los trenes Northern Explorer, Coastal Pacific y TranzAlpine que ofrece Great Journeys, la división de turismo de KiwiRail, el operador ferroviario nacional de Nueva Zelanda”, recomienda NYT.

5. Maui, Hawái. La segunda isla más grande de Hawái, “afectada por los incendios el verano pasado”.

6. Monumento Nacional Huellas Ancestrales del Gran Cañón, Arizona. “Considerado el hogar ancestral de más de una docena de tribus indígenas, el monumento también conserva más de tres mil sitios históricos y culturales nativos, lo que refleja el profundo significado espiritual y sagrado de la zona”.

7. Singapur. “Nuevos hoteles y la última tecnología biométrica y de reconocimiento facial en el aeropuerto de Changi”, destaca la lista.

Singapur.

8. O'Higgins, Chile. “Experiencias culinarias rurales en la Ruta de los Abastos”.

9. Ladakh, India. “Un destino entre el Himalaya al sur y la cordillera del Karakorum al norte”.

10. Ginebra. Abierto desde octubre, el CERN Science Gateway. Se trata de un edificio diseñado por Renzo Piano que incluye tres salas de exposiciones, dos laboratorios prácticos con talleres para todas las edades y un auditorio.

11. Dominica, Caribe.

12. Manchester, Reino Unido.

13. Monumento y Reserva Nacional Craters of the Moon, en Idaho, EE. UU.

14. Baltimore, Maryland.

15. Salar de Uyuni, Bolivia.

16. Negombo, Sri Lanka.

17. Massa y Carrara, provincia de la región de la Toscana, en Italia.

18. Brecon Beacons, cadena montañosa al sur de Gales.

19. Marruecos.

Viena, Austria.

20. Valencia.

21. Kansas City, Missouri.

22. Antananarivo, Madagascar.

23. Península del Yucatán, México.

24. Lago Toba, Indonesia.

25. Almatý, la metrópolis más grande de Kazajistán.

26. Quito, Ecuador.

27. El archipiélago de Mingan, Quebec.

28. Montgomery, Alabama.

29. Tasmania, Australia.

30. Waterford, Irlanda.

31. Tsavo National Park, Kenia.

32. Brasilia, Brasil.

33. El Salvador.

34. Koh Her, sitio arqueológico remoto en el norte de Camboya.

35. Vestmannaeyjar o islas Vestman, Islandia.

36. Montevideo, Uruguay.

37. Mustang, Nepal.

38. Viena, Austria.

39. Brisbane, Australia.

40. Pasadena, California.

41. Hurghada, Egipto.

42, Boundary Waters, Minnesota.

43. Tesalónica, Grecia.

44. Normandía, Francia.

45. Granada, Caribe.

46. El Camino de Costa Rica, la unión entre el Pacífico y el Caribe.

47. Alpes de Albania.

48. Whitehorse, Yukon.

49. Choquequirao, Perú.

50. Dresde, Alemania.

51. Reserva de la Biósfera Santuario Mariposa Monarca, México.

52. Flamingo, Florida

