Miles de Palestinos escapan a pie de Gaza ante el "cerco" de Israel a Hamás

El ritmo de los civiles que escapan hacia el sur de la Franja de Gaza se aceleró a medida que Israel intensificó sus bombardeos y combates terrestres. "Miles de habitantes del norte de la Franja de Gaza respondieron a los llamados del ejército israelí y se dirigen actualmente hacia el sur”, confirmó el portavoz del cuerpo armado. La oficina de coordinación de asuntos humanitarios de la ONU (OCHA) calculó que el domingo huyeron cerca de 2.000 civiles, el lunes 5.000 y el martes alrededor de 15.000 personas a pie.

El incremento de ciudadanos huyendo del norte de Gaza fue como consecuencia de la promesa israelí de "aniquilar a Hamas" en represalia por el sangriento ataque en su territorio el 7 de octubre, según confirmó la agencia AFP. En dicho ataque los combatientes islamistas mataron a unas 1.400 personas y secuestró más de 240 civiles.

Desde el comienzo del conflicto bélico, el ministerio de salud del enclave palestino gobernado por Hamas confirmó la muerte de 10.569 personas, entre los que se encontraban más de cuatro mil menores.

Negociación por la liberación de rehenes

La ofensiva israelí se viralizó a través de diferentes imágenes donde tanques y topadoras avanzaron sobre las ruinas humeantes de Gaza. “Era aterrador”, señaló Ola al Ghul, una mujer que huyó de los combates a la agencia AFP. Y agregó: "Levantábamos las manos y seguíamos caminando. Éramos tantos, llevábamos banderas blancas.

Mientras organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas y diferentes gobiernos intentan mediar para conciliar la paz en la Franja de Gaza, el gobierno israelí solo admite una tregua a cambio del regreso de todos los rehenes capturados el pasado 7 de octubre. Mientras no haya una tregua militar, los ciudadanos del enclave palestino no pueden acceder a la comida, agua, electricidad y medicamentos.

Catar es el país que media actualmente en las negociaciones para obtener la liberación de 12 rehenes, seis de ellos estadounidenses, a cambio de una "tregua humanitaria de tres días", indicó a AFP una fuente cercana a Hamas. Sin embargo, el primer punto de discusión radica en la “duración” de dicha tregua.

En las últimas semanas, Doha, capital catarí desempeñó un papel clave en las negociaciones para liberar a los rehenes, y consiguió que el grupo islamista soltara a cuatro de ellos, dos israelíes y dos estadounidenses.

A pesar de la buena voluntad de Catar para acordar una negociación, la idea del alto el fuego no es vista con buenos ojos por Estados Unidos, el principal aliado de Israel. En reemplazo de la propuesta catarí, el gobierno de Joe Biden propuso “pausas humanitarias”. Esta sugerencia fue apoyada por los cancilleres del G7 reunidos en la capital japonesa.

Datos de la guerra

La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que un millón y medio de personas se desplazaron en el interior del enclave palestino desde el comienzo del conflicto bélico, el pasado 7 de octubre.

Balakrishnan Rajagopal, experto independiente de Naciones Unidas, señaló que el 45% de las viviendas del enclave resultaron dañadas o destruidas en los bombardeos israelíes, lo que según él es "un crimen de guerra". En ese sentido, representante de la ONU subrayó que cuando dichos ataques "están dirigidos contra una población civil, también equivalen a crímenes contra la humanidad".

Por su parte, el gobierno del Hamas acusó a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) de complicidad con Israel en el "desplazamiento forzado" de la población hacia el sur. "La UNRWA y sus dirigentes son responsables de esta catástrofe humanitaria", denunició el jefe del servicio de prensa del gobierno de Hamás, Salama Maruf.

Sin ayuda

En las últimas horas, la agencia de la ONU afirmó por que ya no tiene la capacidad de ayudar a los miles de desplazados. Según su último balance, 89 de sus empleados murieron en el territorio.

Por su parte, la ONG Médicos sin Frontera informó que uno de sus empleados murió el pasado 7 de noviembre durante un bombardeo junto a varios miembros de su familia en el campo de refugiados de Shati. "En toda Gaza, personas indefensas siguen perdiendo familiares, sus hogares y sus vidas, mientras los líderes mundiales no toman medidas significativas", denunció.

Volver o no volver

En el año 2005 Israel se retiró unilateralmente de Gaza tras 38 años de ocupación. En relación a esa decisión, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, asumió que una vez finalizado el conflicto bélico con Hamas su país asumirá la “responsabilidad general de la seguridad” por un período indefinido para impedir que Hamas recupere el poder en esa ciudad.

Mientras que la postura del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, es que Israel no vuelva a ocupar Gaza, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer enfatizó que "no se tratará de una ocupación".

