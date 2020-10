Rápido y furioso: Trump regresó a la campaña con una catarata de tuits

Donald Trump reanudó su campaña tras el alta del Centro Médico Militar Walter Reed, con una catarata de casi veinte tuits, en los que arengó a sus seguidores, criticó a los demócratas y anunció la suspensión de las conversiones sobre un nuevo plan de estímulo económico. Apostando por polarizar aún más el escenario político antes de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos disparó dardos contra su rival Joe Biden, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el multimillonario y ex alcalde de Nueva York Mike Bloomberg.

Su hiperactividad en las redes contrastó notablemente con el último fin de semana, en el que estuvo internado por coronavirus. Y significó su regreso a la campaña a tan sólo 28 días de los comicios. “He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones”, escribió, acusando a la interlocutora de los demócratas, Nancy Pelosi, de no negociar "de buena fe".

Los dos partidos estaban discutiendo cuánto gastar en estímulos económicos para los más afectados por la pandemia, al expirarse los auxilios de 2,2 billones de dólares aprobados en marzo por el Congreso. La propuesta más reciente de Pelosi era de 2,2 millones adicionales. Pero Trump la acusó de querer “rescatar a los Estados demócratas con un alto nivel de morosidad y mal administrados”, y dijo que ese dinero “de ninguna manera estaba relacionado con el Covid-19”.

“Hicimos una oferta muy generosa de 1,6 billones de dólares y, como es habitual, ella no está negociando de buena fe”, aseguró. “Inmediatamente después de que gane, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centra en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas”, prometió Trump. Su tuit hizo caer en picada las acciones de Wall Street cuando faltaba menos de una hora para el cierre.

Para la Casa Blanca parece más urgente nominar una jueza conservadora en la Corte Suprema de Justicia, que podría incidir en las elecciones si demócratas y republicanos judicializan el proceso, que inyectar dinero en una economía golpeada por la pandemia.

Pero ese no fue su único controvertido mensaje. Además, sostuvo que la gripe puede ser más letal que el coronavirus. Twitter decidió incluir una advertencia a su mensaje, sosteniendo que se trataba de información potencialmente engañosa o dañina, pero no lo censuró. “¡Se acerca la temporada de gripe! Muchas personas cada año, a veces más de 100 mil, mueren de gripe a pesar de la vacuna. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No, hemos aprendido a vivir con ella, al igual que estamos aprendiendo a vivir con el Covid, que en la mayoría de las poblaciones es mucho menos letal!”, aseguró el presidente.

La tregua con Biden también estalló por los aires en las últimas horas. El presidente cuestionó una actividad de campaña de su rival, transmitida por el canal NBC. y aseguró que le ganará en Pennsylvania, uno de los “swing states” que definirán el ganador de las elecciones. “¿Cómo lidera Biden en las encuestas de Pennsylvania cuando está en contra del fracking (¡empleos!), la 2ª Enmienda y la religión?”, se preguntó.

Hiperactivo, filoso y ofensivo, Trump está de vuelta en la campaña.